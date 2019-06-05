Главные новости за 5 июня 2019 года

Аваков не собирается ни в какую отставку. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается уходить в отставку в связи с убийством 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком Киевской области. При этом он заявил, что вопрос его отставки может решить Верховная Рада. «Я не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо», — заявил Аваков на заседании Кабмина сегодня, 5 июня.

«Выехали пострелять»: в деле об убийстве в Переяславе-Хмельницком уже 5 подозреваемых, в том числе женщина. В деле об убийстве малолетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком 5 подозреваемых. Среди них есть женщина, которая впоследствии якобы спрятала оружие. По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова, из пяти подозреваемых «четверо тех, кто стрелял, а кто именно — определит следствие, может все, может один, чья пуля и т. д., а также женщина, которая спрятала то ружье и таким образом способствовала сокрытию преступления». «Это тоже необходимо квалифицировать, но это дело сейчас ГБР», — добавил министр.

Дети, игравшие с убитым мальчиком в Переяславе-Хмельницком, слышали хлопок. Врачи решили, что он упал на камень. Стали известны новые обстоятельства убийства в Переяславе-Хмельницком Киевской области. По словам родного дяди погибшего 5-летнего Кирилла Тлявова, дети, которые играли во дворе, слышали хлопок. «Все в один голос заявляют о хлопке. После того хлопка ребенок упал. Они испугались, побежали к взрослым», — рассказал Николай Васильченко, который привез раненного ребенка в больницу, в комментарии «Громадському», добавив, что сам он никаких хлопков не слышал.

Зеленский предлагает сажать чиновников за незаконное обогащение на 10 лет. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Соответствующий законопроект (№ 10358) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов поступил в Верховную Раду Украины. В соответствии с текстом документа президент Украины предлагает внести в Уголовный кодекс ст. 3685 «Незаконное обогащение», в которой предусмотреть за обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

На Тернопольщине вышедшая из берегов река затопила село, сметая все на своем пути. В Монастырском районе Тернопольской области после сильной грозы река Золотая Липа вышла из берегов и начала топить село Красеев и Гранитное. Стихийное бедствие сняла на видео одна из пользователей соцсети Надежда Гроне. В Управлении ГСЧС Украины в Тернопольской области уточнили, что в результате непогоды было подтоплено 16 зданий жилого назначения на территории 9 частных домохозяйств, а также ориентировочно 22 га частных сельхозугодий.

В Киеве зафиксирована вспышка ботулизма. Киевские медики зафиксировали очередную вспышку ботулизма, вызванную употреблением вяленой рыбы, изготовленной «кустарным» способом — в домашних условиях без соблюдения необходимых санитарным норм и придерживания технологического процесса. Об этом говорится в сообщении инфекционного отделения Александровской больницы. В сообщении, в частности, говорится о том, что наши граждане продолжают пренебрежительно относиться к своему здоровью и жизни, несмотря на многочисленные предупреждения. Не прекращается потребления сушеной рыбы, особенно домашнего приготовления, в результате этого не прекращаются и случаи заболевания ботулизмом.

На Кировоградщине молния подожгла здание райгосадминистрации. В Благовещенском Кировоградской области в результате удара молнии загорелось здание местной районной государственной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, сначала от удара молнии загорелась кровля здания, после чего огонь быстро распространился на площадь в 300 кв м.

В Днепре пьяный экс-военный прокурор открыл стрельбу с балкона. В Днепре на проспекте Поля, 27Д с балкона, расположенного на 10-м этаже, мужчина и женщина открыли стрельбу. Мужчиной оказался 46-летний бывший военный прокурор. Стреляли они из охотничьего ружья. Соседи говорят, что мужчина был пьян. Пока неизвестно, что именно стало причиной стрельбы и куда они целились.

Без паники: Детей и беременных женщин, живущих в окрестностях Нотр-Дама, призвали сдать анализ крови. Органы здравоохранения Парижа призвали детей и беременных женщин, живущих в районе Собора Парижской Богоматери проверить уровень содержания свинца в крови. Его появление может быть связано с последствиями недавнего пожара. Соответствующее обращение врачей появилось после того, как в анализе ребенка, живущего на острове Ситэ в центре Парижа, недалеко от Нотр-Дама, было обнаружено повышенное содержание свинца — 50 микрограмм на литр крови.

Австралийские ученые не оставили человечеству ни единого шанса. Человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования. Австралийские эксперты из Мельбурна в своем докладе среди прочих причин скорого коллапса называют изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис. Поскольку в ближайшем будущем значимых усилий по снижению уровня сжигания ископаемого топлива не предвидится, исследователи рассмотрели сценарий, согласно которому к 2030 году глобальные выбросы достигнут максимальных значений.

Ученые установили, что белое мясо для здоровья человека ничем не лучше красного. Вопреки распространенному мнению, потребление красного и белого мяса птицы в равной степени влияет на уровень холестерина в крови. Специалисты Научно-исследовательского института Детской больницы в Окленде (США) выяснили, что потребление большого количества мяса приводит к более высоким уровням холестерина в крови, чем потребление сопоставимого количества растительных белков. Этот эффект наблюдался независимо от содержания в рационе насыщенных жиров, что в одинаковой степени увеличивало уровень холестерина в крови со всеми тремя источниками белка.