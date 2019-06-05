Журналисты узнали любопытные детали о «смерти» украинца, задержанного во Франции

Украинец из Одессы Дмитрий Малиновский, подозреваемый в мошенничестве, мог на протяжении нескольких лет считаться мертвым благодаря двум заместителям Генерального прокурора Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, ему мог также оказать помощь народный депутат из Блока Петра Порошенко.

Как сообщает Bihus.info, после того как суд признал факт смерти Малиновского в начале 2016 года прокуратура вместе со следователями Национальной полиции провела обыск у его родителей, в ходе которого изъяли компьютерную технику, телефоны и сим-карты. И на одном из телефонов якобы нашли закрытую группу, в которой Малиновский общался с родителями, в частности, присылал видео и фото замка во Франции, в котором жил.

По данным журналистов, правоохранители также допросили свидетелей, которые узнали голос Малиновского на этих видео. Были и свидетели, которые видели Малиновского живым в Каннах.

С этими доказательствами прокуроры обжаловали в суде решение первой инстанции о его смерти. Но 7 июля 2016 года, за неделю до судебного разбирательства, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук сменил прокурорскую группу в двух первых уголовных производствах по Малиновскому. На следующий день уголовное производство против него закрыли, а на заседании в Апелляционном суде Одессы новый прокурор отказался обжаловать его смерть.

При этом, как утверждается в расследовании, прокурор Александр Козуб пришел с доверенностью от другого заместителя Генпрокурора — Юрия Столярчука.

Перед этим, 6 июня 2016 года, на имя Генпрокурора Юрия Луценко якобы поступило анонимное письмо, в котором утверждалось, что Малиновский умер, а уголовные дела против него сфабрикованы бывшими представителями власти. По информации журналистов, его автором выступил народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Владимир Арьев.

В комментарии журналистам он подтвердил, что несколько раз встречался с Малиновским в Страсбурге в 2016 году. «Мне его представили как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться. Уже мне сказали, что он аферист», — объяснил Арьев.

По его словам, он обратился в ГПУ, так как поверил в историю о «преследовании» Малиновского.

Как сообщала «Фраза», 5 октября 2018 года во Франции по подозрению в мошенничестве был задержан «высокопоставленный беглец» из Украины. Вместе с ним по делу о международном мошенничестве и отмывании денег были задержаны трое сообщников. Также арестовано имущество на 4,6 миллиона евро, включая замок во Франции, Rolls Royce Phantom и три произведения искусства Сальвадора Дали.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о гражданине Украины Дмитрии Малиновском, который в марте-апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО «Одесский припортовый завод» завладел денежными средствами частной компании на сумму свыше 12 млн евро, которые в дальнейшем были переведены на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.