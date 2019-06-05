В детском саду на Закарпатье разгорелся религиозный скандал

В селе Горонда Мукачевского района на Закарпатье разгорелся религиозный скандал в детском саду. Как выяснили журналисты «Фразы», вместо обычного выпускного детей повели в церковь и читали там молитвы.

Видео было опубликовано в паблике Батьки SOS в Facebook, однако вскоре оно было удалено, остался один лишь пост.

Дети в выпускных нарядах читали в церкви молитву «Тропарь из Пасхи» и крестились. «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гроби живот даровав!» — так начинается молитва.

Подобные молитвы в детском саду нарушают ст. 6 ЗУ «Об образовании», которая запрещает религиозным организациям вмешиваться в образовательный процесс (кроме образовательных заведений, основанных религиозными организациями).

В самом садике довольно быстро отреагировали на возмущение родителей, заявив, что воспитание духовности — один из приоритетов их заведения.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце сентября 2017 года студенты Национального педагогического университета имени Драгоманова утверждали, что их вместо пар отправили на «торжественный молебен» во Владимирский собор в Киеве. В итоге группа молодых людей устроила акцию протеста у входа в храм.