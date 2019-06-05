Австралийские ученые не оставили человечеству ни единого шанса

Человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования. Как выяснили журналисты «Фразы», австралийские эксперты из Мельбурна в своем докладе среди прочих причин скорого коллапса называют изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, поскольку в ближайшем будущем значимых усилий по снижению уровня сжигания ископаемого топлива не предвидится, исследователи рассмотрели сценарий, согласно которому к 2030 году глобальные выбросы достигнут максимальных значений.

Поэтому к 2050 г средняя температура воздуха на Земле поднимется на три градуса выше доиндустриальных значений. Морской лед, отражающий солнечные лучи, растает, исчезнет вечная мерзлота, в Амазонии наступит масштабная засуха.

Кроме того, по прогнозам ученых, произойдут изменения в распределении муссонов в Азии и Западной Африке, а также в Гольфстриме, что ухудшит обстановку в Европе. Северная Америка пострадает от разрушительных погодных явлений, включая лесные пожары, жару, засуху и наводнения. Азиатские реки станут менее полноводными, а количество осадков в Мексике и Центральной Америке упадет вдвое.

К 2100 году планета начнет приближаться к отметке в пять градусов Цельсия выше доиндустриальных значений.

Отмечается, что потепление на четыре градуса несовместимо с существующей организацией глобального сообщества, а также окажет разрушительное воздействие на экосистемы. Даже при потеплении на два градуса начнется массовое переселение населения из южных широт, и число климатических беженцев может достигнуть миллиарда.

Как подчеркивают авторы, мир не готов к тому, чтобы предусмотреть все последствия и принять смягчающие меры.

Как сообщала «Фраза», летом 2014 года исследователи из Университета штата Теннесси подсчитали, что 16 марта 2880 года с нашей планетой может произойти столкновение гигантского астероида под названием 1950 DA. Он достигает одного километра в диаметре и, вращаясь, движется к Земле со скоростью в 14,5 километров в секунду. Если он достигнет нашей планеты, считают ученые, мощность взрыва составит 45 тысяч мегатонн тротила, что приведет к цунами, изменению климата Земли и уничтожению человечества.

В июле 2016 года группа американских ученых назвала самые реалистичные версии гибели человечества: солнечная активность, столкновение с астероидом или извержение супервулкана. При этом, по их мнению, небольшие группы людей смогут выжить.

В августе 2017 года специалист по визуализации данных Нейл Хэллоран опубликовал созданный им ролик, в котором оценивается число жертв от ядерной войны. Автор экстраполировал число жертв от атомных бомб, сброшенных в Хиросиме и Нагасаки, на количество и мощность ядерных боеголовок, которые поразят цели в США, Европе, России и других странах в случае Третьей мировой войны.

14 августа 2017 года бывший астрофизик и преподаватель математики в Университете Арканзаса Дэниел Уитмир предположил, что человечество исчезнет через 100-500 лет.

21 августа 2017 года руководитель отделения астрономии Гарвардского университета Абрахам Лоэб и его коллега Манасви Лингам (США) оценили сроки, когда на Солнце вспыхнет разрушительная для человеческой цивилизации супервспышка.