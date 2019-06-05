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Позиция правительства: рынок электроэнергии должен быть введен вовремя, — Гройсман

Позиция правительства: рынок электроэнергии должен быть введен вовремя, — Гройсман

Новый рынок электроэнергии должен быть внедрен 1 июля. Другого варианта правительство не рассматривает. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня, сообщает «Газета».

«Парламент определил, что рынок должен быть принят 1 июля и внедрен в действие в соответствии с Законом Украины. У нас нет вариантов сегодня никаких, только как вводить его», — заявил Гройсман.

Премьер также отметил, что цены на электроэнергию для населения с введением рынка не вырастут. А также сообщил, что правительство приняло все технические решения для запуска рынка.

«Вторая позиция, чтобы цены для населения и промышленности были ограничены и не привели к росту. Как сейчас сказали министр энергетики и вице-премьер-министр профильный, что они это гарантируют», — сообщил Гройсман.

Напомним, новый рынок электрической энергии, который будет функционировать в соответствии со стандартами ЕС, должно быть введен 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии». Введение рынка является условием программы сотрудничества Украины с МВФ, согласно с которым наша страна получит в этом году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставление макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии — «О порядке наложения специальных обязательств участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии за двусторонними договорами».

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