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План Коломойского провалился — Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля

План Коломойского провалился — Кабмин принял постановления, запускающие рынок электроэнергии с 1 июля

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии — «О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов» и «Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам». Об этом сообщают «Комментарии».

Таким образом, озвученное в ряде интервью требование олигарха Игоря Коломойского о переносе даты введения в Украине европейской модели рынка электроэнергии, было проигнорировано.

По мнению главы правительства, своевременное внедрение нового рынка электроэнергии не имеет альтернативы, поскольку дата запуска прописана в законе «О рынке электрической энергии». «У правительства есть только одна возможность — исполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам», — сказал Владимир Гройсман.

Принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения. «Решение, которое сейчас будут принимать правительство — ввести механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором для того, чтобы не допустить роста цены электроэнергии», — подчеркнул премьер.

Как сообщил журналу «Новое время» депутат Верховной Рады Мустафа Найем, близкий к Президенту Украины Владимиру Зеленскому бизнесмен Игорь Коломойский пытается похоронить рынок электроэнергии, поскольку его запуск грозит ему миллиардными потерями. «В производстве ферросплавов и металлургии, где сосредоточены интересы Коломойского, она составляет до 50% структуры себестоимости. Свободный рынок угрожает лидеру группы „Приват“ многомиллиардными потерями. И сейчас делается все, чтобы этот процесс отложить на неопределенный срок», — заявил народный депутат.

Новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом Украины «О рынке электроэнергии», имплементирующем нормы Третьего энергопакета ЕС, должен быть введен 1 июля 2019 года. Запуск рынка электроэнергии является условием программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ), согласно которой планируется получить в текущем году 2,5 млрд долларов кредита, а также предоставления макрофинансовой помощи от Европейского Союза (ЕС) в размере 500 млн евро.

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