На Киевщине состоится православный молодежный фестиваль «OrthoFest»

ІI Молодежный православный фестиваль «OrthoFest» состоится 23–27 июля под Киевом. Как выяснили журналисты «Фразы», регистрация участников началась 3 июня.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на журнал «Фома» и официальную страницу фестиваля в Facebоok.

Фестиваль пройдет в формате палаточного городка. Разместится он в лесу у с. Пятихатки (Киевская область).

В программе — квесты, концерты, мастер-классы, беседы... В одну из ночей будет отслужена Божественная литургия. Завершится фестиваль участием в Крестном ходе в День Крещения Руси в Киеве, после которого молодёжь благословит Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Организаторы рассчитывают на 400 участников. Зарегистрироваться можно по ссылке. Желающие могут стать волонтёром.

І Православный молодежный фестиваль «OrthoFest» состоялся прошлым летом. В нём приняло участие около 300 человек из всех областей Украины. Среди гостей фестиваля были телеведущая Оксана Марченко, победитель «Голоса страны 2017» протоиерей Александр Клименко, участник «Голоса страны 2015» Владислав Кашпуренко, солист группы «Табула Раса» Олег Лапоногов, актер, телеведущий, «голос» столичного наземного транспорта Дмитрий Бурундуков и др.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Закарпатье за ночь дважды ограбили храм УПЦ.