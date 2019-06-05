Без паники: Детей и беременных женщин, живущих в окрестностях Нотр-Дама, призвали сдать анализ крови

Органы здравоохранения Парижа призвали детей и беременных женщин, живущих в районе Собора Парижской Богоматери проверить уровень содержания свинца в крови. Как выяснили журналисты «Фразы», его появление может быть связано с последствиями недавнего пожара.

Как сообщает The Guardian, соответствующее обращение врачей появилось после того, как в анализе ребенка, живущего на острове Ситэ в центре Парижа, недалеко от Нотр-Дама, было обнаружено повышенное содержание свинца — 50 микрограмм на литр крови.

Как говорится в заявлении регионального управления здравоохранения, на данный момент чиновники пытаются установить, могут ли причины такого показателя быть связаны с пожаром 15 апреля. Как утверждается, свинец содержался в крыше и шпиле собора, которые наиболее пострадали от сильного пламени. В результате были зафиксированы утечки этого токсичного металла в воздух и почву вокруг церкви.

В качестве меры предосторожности власти попросили все семьи с детьми в возрасте до семи лет и беременных женщин, проживающих в районе острова, проконсультироваться со своими врачами с целью прохождения анализа крови на содержание свинца.

По утверждению чиновников, никаких угроз для большинства жителей Парижа не существует, однако людям, чьи жилища примыкают к Нотр-Даму посоветовали провести уборку.

Как сообщала «Фраза», вечером 15 апреля 2019 года в Париже вспыхнул пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Парижской Богоматери. По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил безопасности во время реставрационных работ.

К утру следующего дня пожар был потушен, однако достопримечательность за это время серьезно пострадала. В частности, обрушился шпиль.

По предварительным данным, причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее всего стало короткое замыкание на месте работ по реконструкции здания.