В Киеве зафиксирована вспышка ботулизма

Киевские медики зафиксировали очередную вспышку ботулизма, вызванную употреблением вяленой рыбы, изготовленной «кустарным» способом — в домашних условиях без соблюдения необходимых санитарным норм и придерживания технологического процесса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в сообщении инфекционного отделения Александровской больницы.

В сообщении, в частности, говорится о том, что наши граждане продолжают пренебрежительно относиться к своему здоровью и жизни, несмотря на многочисленные предупреждения. Не прекращается потребления сушеной рыбы, особенно домашнего приготовления, в результате этого не прекращаются и случаи заболевания ботулизмом.

По словам медиков, в реанимационное отделение попали два человека, которые заболели ботулизмом после употребления рыбы. А за последние 5 месяцев в этом отделении от ботулизма лечилось 6 человек, а это, как говорят медики, более 600 тысяч гривен средств налогоплательщиков, которые были потрачены на противоботулинический антитоксин для этих пациентов.

Последний случай заболевания произошел с 43-летней женщиной. 13 мая около 19:00 она съела вяленую плотву домашнего приготовления и икру из нее. Через несколько часов она почувствовала недомогание и была госпитализирована в отделение реанимации.

Позже пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких — через 15 часов после употребления рыбы.

«Сегодня у нее 21-е сутки в реанимации, 21-е сутки на аппарате искусственной вентиляции легких, пневмония и другие осложнения. Риторические вопросы: стоит ли таранка так дорого, чтобы терять жизни?» — задаются вопросом медики.

Как сообщала «Фраза», в минувшем году первый случай заболевания ботулизмом в Киеве был зафиксирован в начале мая. Мужчина употребил в пищу вяленую рыбу, которую купил на одном из стихийных рынков в Подольском районе.

По состоянию на август 2018 года в Украине ботулизмом заболели 80 человек, для семи из них болезнь стала фатальной.