На Закарпатье за ночь дважды ограбили храм УПЦ

В ночь с 3 на 4 июня неизвестные ограбили храм в честь святых апостолов Петра и Павла в пгт. Кольчино Закарпатской области. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел, вандалы разбили камнем окно в алтарной части церкви и похитили напрестольный крест и пожертвованные прихожанами средства из кассы «Дар на храм».

После того, как сработала тревожная сигнализация, на место преступления прибыли сотрудники охранной фирмы «Зодиак». Однако грабители к тому времени успели покинуть место преступления.

Правоохранительные органы составили по факту кражи протокол и покинули храм.

После этого, в четвёртом часу сигнализация храма сработала снова, и прибывшая полиция опять зафиксировала незаконное проникновение вандалов в храм.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Буковине местные чиновники предлагают лишать родительских прав верующих УПЦ.