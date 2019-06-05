Зеленский предлагает сажать чиновников за незаконное обогащение на 10 лет

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий законопроект (№ 10358) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за обретение таких активов поступил в Верховную Раду Украины 3 июня.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в соответствии с текстом документа, опубликованного 4 июня, президент Украины предлагает внести в Уголовный кодекс ст. 3685 «Незаконное обогащение», в которой предусмотреть за обретение чиновником активов, стоимость которых более чем на 12 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его доходы наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Законопроектом также предлагается внести изменения в процедуру предъявления иска о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Соответствующий иск будет подавать представитель Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда как по нынешней процедуре это делает прокурор.

Кроме того, действующее ныне законодательство предусматривает, что иск о признании активов необоснованными может быть предъявлен чиновнику, в отношении которого вступил в законную силу обвинительный приговор суда за совершение коррупционного преступления или легализацию доходов, полученных преступным путем, а прокурор предпринимает меры для установления имущества, по которому есть доказательства, что его получил фигурант дела, пользуется или распоряжается им.

Новая редакция данной нормы предусматривает, что иск предъявляется относительно необоснованных активов, полученных после вступления в силу данного закона в случае его принятия, а также в течение трех лет до вступления его в силу закона, если разница между стоимостью активов и доходами чиновника в 500 и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан.

Согласно законопроекту, иск о признании необоснованными активов и взыскание их в доход государства могут быть предъявлены чиновнику, относительно которого Национальное антикоррупционное бюро установило доказательства того, что он получил необоснованные активы или если при его содействии другое физическое либо юридическое лицо получило необоснованные активы.

Дела о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства будут подследственны Высшему антикоррупционному суду.

Как сообщала «Фраза», 27 февраля 2019 года КСУ принял решение о несоответствии Конституции статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении госслужащих, чем вызвал негодование антикоррупционых активистов, представителей общественности и западных партнеров.