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Ученые установили, что белое мясо для здоровья человека ничем не лучше красного

Ученые установили, что белое мясо для здоровья человека ничем не лучше красного

Вопреки распространенному мнению, потребление красного и белого мяса птицы в равной степени влияет на уровень холестерина в крови. Как выяснили журналисты «Фразы», специалисты Научно-исследовательского института Детской больницы в Окленде (США) выяснили, что потребление большого количества мяса приводит к более высоким уровням холестерина в крови, чем потребление сопоставимого количества растительных белков.

Как сообщает Medical Xpress, этот эффект наблюдался независимо от содержания в рационе насыщенных жиров, что в одинаковой степени увеличивало уровень холестерина в крови со всеми тремя источниками белка.

По словам доктора медицинских наук, специалиста по атеросклерозу, профессора Рональда Краусса, в начале исследования ученые рассчитывали зафиксировать неблагоприятное влияние, которое оказывает красное мясо на уровень холестерина в крови. «Но мы были удивлены, что это не так — их влияние на холестерин одинаково при эквивалентных уровнях насыщенных жиров», — заявил врач.

Он также подчеркнул, что хотя исследование не включало в себя мясо говядины, переработанные продукты, такие как бекон или колбаса, а также рыбу, его результаты оказались примечательны так как указывают на то, что ограничение мяса в целом, будь то красного или белого, более целесообразно для снижения уровня холестерина в крови, чем считалось ранее. В то время как растительные белки, такие как овощи и бобы, оказались наиболее полезными для регулирования этого показателя.

При этом Краусс указал на возможный больший вред от красного мяса, однако не из-за холестерина. «На самом деле, на развитие сердечно-сосудистых заболеваний в результате употребления красного мяса могут влиять другие факторы, и эти факторы должны быть изучены более подробно в целях улучшения здоровья», — заключил профессор.

Как сообщала «Фраза», летом 2013 года ученые заявили, что двукратное увеличение потребление красного мяса не только может повредить сердечно-сосудистой системе, но и увеличить на 48% риск заболевания сахарным диабетом второго типа в течение четырех последующих лет.

В конце 2018 года американские ученые заявили, что постоянное присутствие в рационе человека красного мяса и печени может привести к проблемам с сердцем.

В мае 2019 года австралийские ученые рассказали о пользе употребления красного мяса. По словам исследователей, красное мясо в комплексе со средиземноморской диетой «снижает риск развития рассеянного склероза».

Тэги: США, мясо, ученые, здоровье, холестерин

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