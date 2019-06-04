Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Митрополит Онуфрий рассказал о важности помощи «Детям Божьим»

Митрополит Онуфрий рассказал о важности помощи «Детям Божьим»

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал гостям фестиваля в честь Дня защиты детей о важности помощи «Детям Божьим». Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в официальном поздравлении участникам IV Благотворительного фестиваля «Божьи дети», который состоялся сегодня в столичном Октябрьском дворце.

Митрополит Онуфрий рассказал, что означают слова из Евангелия «будьте как дети» (Мф. 18: 3).

«Детство - это период становления, исключительной, искренней радости и любви. В Священном Писании Христос неоднократно призывает нас уподобиться ребенку. Будьте «как дети» (Мф. 18: 3), «ибо таковых есть Царствие Божие» (Мк. 10:14). Мы, взрослые, призваны Господом стать детьми, чтобы войти в Царство Небесное - детьми для зла и греха. Детям, в отличие от нас, взрослых, не свойственно лукавство, лицемерие, неприязнь, злость, ненависть. Наоборот, им свойственна вера, открытость и искренность», - подчеркнул он.

Блаженнейший отметил важность воспитательного процесса.

«Воспитание детей - это очень сложная и ответственная работа. Святые отцы, рассуждая о важности этого процесса, сравнивали его с работой художника, который с большой тщательностью заботится и украшает свое творение. Именно поэтому Православная Церковь с большим вниманием относилась к детям и их воспитанию и всегда с уважением относилась к тем, кто с любовью помогал ей в этом», - сказал он.

Митрополит Онуфрий рассказал, почему сегодня важно заниматься благотворительностью.

«В течение четырех лет к празднику Международного дня защиты детей, люди доброй воли, объединенные в общественной организации «Божьи дети», устраивают этот замечательный праздник для наших маленьких граждан. Отрадно, что люди, которые обладают любовью к Богу и ближнему, сосредотачивают свое служение в благотворительной помощи всем, кто в этом нуждается, а особенно - детям.
Быть благодетелем сегодня - дело не из легких. Оно требует многих усилий, времени, терпения. Каждый, кто служит ближнему, выполняет одну из важнейших заповедей Божьих (см.: Мф. 22: 37-40). Поэтому пусть Всемилостивый Господь всегда благословляет Вас и Ваши труды!», - сказал Предстоятель меценатам.

Также он призвал детей не забывать Бога и молиться Ему.

«Обращаюсь и к присутствующим в этом зале детям. Дорогие дети! Бог - это наш любящий Отец! Он любит каждого из нас, несмотря ни на что. Ему все мы - Его дети! Любите Бога, не забывайте Его, обращайтесь к Нему в молитвах, просите помощи - и Господь всегда вас услышит и поможет», - сказал Блаженнейший.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в столичный Октябрьский дворц на IV Благотворительный фестиваль «Божьи дети» прибыли более двух тысяч детей со всех уголков Украины - дети-сироты, дети из неполных семей, дети вынужденных переселенцев, а также учащиеся воскресных школ из всех епархий УПЦ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве две тысячи детей со всей Украины приехали на детский фестиваль УПЦ «Божьи Дети».

Тэги: общество, Митрополит Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.06.19 09:49

Подростковый секс и старые проблемы: о чем теперь снимают сериалы для молодежи на Западе

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
04.06.19 18:53

Неужели «патриоты» вновь уйдут от ответственности?

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Ни оружия, ни экспертиз, ни признаний. Как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле
04.06.19 16:29

Ни оружия, ни экспертиз, ни признаний. Как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 4 июня 2019 года

Главные новости за 4 июня 2019 года
04.06.19 18:59
409
Последние новости
04.06.19 21:59

Митрополит Онуфрий рассказал о важности помощи «Детям Божьим»
04.06.19 21:08

В Австралии мужчина с дробовиком устроил кровавую бойню в отеле
04.06.19 20:42

Зеленский готов к переговорам с Россией. Но при соблюдении нескольких условий
04.06.19 20:09

В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных
04.06.19 19:47

В Раду проходят пять партий, — соцопрос
04.06.19 19:37

Выборы в Раду могут отменить уже до конца июня, ‒ СМИ
04.06.19 19:22

На Афоне просят украинских паломников подтверждать принадлежность к УПЦ
Фото и Видео
В Австралии мужчина с дробовиком устроил кровавую бойню в отеле
В Австралии мужчина с дробовиком устроил кровавую бойню в отеле
В Австралии мужчина с дробовиком устроил кровавую бойню в отеле
В Австралии мужчина с дробовиком устроил кровавую бойню в отеле
Зеленский готов к переговорам с Россией. Но при соблюдении нескольких условий
Зеленский готов к переговорам с Россией. Но при соблюдении нескольких условий
В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных
В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных
В Киеве две тысячи детей со всей Украины приехали на детский фестиваль УПЦ «Божьи Дети»
В Киеве две тысячи детей со всей Украины приехали на детский фестиваль УПЦ «Божьи Дети»
Мощный пожар охватил птицефабрику под Киевом
Мощный пожар охватил птицефабрику под Киевом
К 50-летию «Ну, погоди!» Доманский и Даугуле стали героями легендарного мультфильма
К 50-летию «Ну, погоди!» Доманский и Даугуле стали героями легендарного мультфильма
Второе крупное ДТП с маршруткой за один день произошло в Харькове
Второе крупное ДТП с маршруткой за один день произошло в Харькове
Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием двух маршруток. Много пострадавших
Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием двух маршруток. Много пострадавших
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.