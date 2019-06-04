В Раду проходят пять партий, — соцопрос

Социологический центр MUSTLOOK в конце мая этого года провел соцопрос электоральных симпатий украинцев накануне парламентских выборов в Верховную Раду Украины ІХ ​​созыва. Результаты этого исследования публикует «Информатор».

Всеукраинский телефонный опрос был проведен в период с 22 по 28 мая. Сотрудниками центра MUSTLOOK было совершено более 16 тысяч звонков. Из них полторы тысячи наших сограждан согласились ответить на вопросы о своих электоральных симпатиях на предстоящих выборах в парламент.

Участие в социологическом исследовании принимали жители всех регионов Украины, кроме ОРДЛО и оккупированного Крыма.

Более 84% опрошенных заявили о том, что придут на избирательные участки и проголосуют.

Их электоральные симпатии распределились следующим образом (среди тех, кто определился, и кто придет голосовать):

— «Слуга народа» — 40,6%;

— Европейская Солидарность (экс-БПП) — 9,4%;

— ВО «Батькивщина» — 9,4%;

— Оппозиционная платформа — «За жизнь» — 8,1%;

— Радикальная партия Олега Ляшко — 5,4%;

— Партия «Голос» — 4,6%;

— «Оппозиционный блок» — 3,4%;

— Сила и Честь — 3,3%;

— «Самопомощь» — 2,4%;

— Гражданская позиция — 2,4%.

Остальные политические партии имеют еще более низкую поддержку населения. Таким образом, в Верховную Раду ІХ созыва попадает пять политических проектов, которые преодолеют проходной барьер.

Между ними в соответствии с нормами избирательного законодательства, будут распределены 225 мандатов (остальные — между мажоритарными депутатами).

Партия действующего президента получит 125 мест, Европейская Солидарность Петра Порошенко и «Батькивщина» — по 29, Оппозиционная платформа «За жизнь» будет иметь 25, а Радикальная партия Ляшко — 17 мест.