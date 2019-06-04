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Выборы в Раду могут отменить уже до конца июня, ‒ СМИ

Выборы в Раду могут отменить уже до конца июня, ‒ СМИ

Во вторник, 4 июня, Большая палата Конституционного суда Украины определилась с формой производства по делу о конституционности указа Владимира Зеленского о «разгоне» Верховной Рады. Как выяснили журналисты «Фразы», уже до конца месяца резонансный указ «Зе» может быть отменен.

Как пишет издание «Страна», рассмотрение дела «по существу» назначено на следующую неделю, 11 июня. Причем дело принято к рассмотрению как безотлагательное ‒ то есть решение должно быть вынесено до конца июня.

«Каким будет решение? Таким, куда ветер подует», ‒ рассказал изданию бывший судья Конституционного суда, ныне пребывающий в отставке.

По данным издания, минимум 5-6 судей готовы поддержать позицию против досрочных выборов. Это те судьи, которых завели в Конституционный суд «Народный фронт» и БПП за последние годы.

Кроме того, противники Владимира Зеленского могут добрать голоса за счет так называемых «стародонецких» судей, назначенных в КСУ еще во времена Януковича.

Как писала «Фраза», 20 мая 2019 года в Киеве состоялась инаугурация президента Владимира Зеленского. В своей первой речи в качестве главы государства он объявил о роспуске Верховной Рады и призвал министров подать в отставку.

Позднее в ЦИК признали, что досрочные выборы неизбежны, но возможности их провести нет.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, депутаты, закон, Конституция Украины, Конституционный Суд Украины, политика, Указ Президента Украины, судьи, КСУ, Владимир Зеленский, новости Украины

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