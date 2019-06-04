Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика полицейские отказались от каких-либо экспертиз

Подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько отказались давать показания по делу. Как выяснили журналисты «Фразы», они также отказались проходить тест на алкоголь и следы пороха.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на адвоката Андрея Казацкого, его клиент Владимир Петровец отказался давать показания, чтобы они «не были использованы для привлечения к ответственности его близких лиц».

При этом он отказался отвечать на вопрос, из какого оружия осуществлялась стрельба в день трагедии, сославшись на отсутствие разрешения со стороны подзазитного.

Адвокат другого подозреваемого Андрей Чичиркин также заявил журналистам, что Иван Приходько пока не давал никаких показаний. Однако в качестве причины он указал тот факт, что «сторона обвинения трижды меняла подозрение, ходатайство в суд, стороне обвинения было не до расследования уголовного производства».

«По состоянию на 31 мая отказался от дачи показаний мой подзащитный, когда еще не был моим клиентом, а после того даже и не предлагали больше», — добавил Чичиркин.

Кроме того, оба защитника заявили, что подозреваемые отказались проходить освидетельствование и взятие других биологических образцов. «На счет освидетельствования, следственными органами не была осуществлена та процедура, которая должна была быть согласно законодательству. Для того, чтобы провести освидетельствование и взять биологические образцы, нужно пройти определенную процессуальную процедуру, нужно постановление прокурора, должен быть составлен протокол и должны быть добровольное согласие обследуемого лица, — объяснил Казацкий. — Документов у прокурора и следователя не было. Пытались ему предложить без моего присутствия, но он не мог со мной проконсультироваться и решить самостоятельно, проходить ли это обследование».

При этом юрист подчеркнул, что на момент предложения о прохождении освидетельствования, с момента трагедии прошло уже почти двое суток. «Даже если бы он прошел этот тест или сдал какие-то биологические образцы, то все равно они бы уже были необъективны, потому что прошло несколько дней, большое время, чтобы быть объективным», — считает юрист.

В то же время адвокаты не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об употреблении подозреваемыми алкоголя. «Поскольку досудебным расследованием не установлено точное время, когда было совершено преступление, то в определенный период времени, по словам и из материалов дела, я знаю о том, что они были трезвые», — заявил Казакций, допустив, что употреблять алкоголь они могли позже, поскольку «находились вне службы и каждый имеет право».

По словам Чичиркина, факты алкогольного опьянения подозреваемых официально не установлены. «Есть определенные показания о том, что употреблялись алкогольные напитки, но чтобы во время этих событий они были в состоянии алкогольного опьянения, таких данных у меня нет», — заявил адвокат, добавив, что «каждый в выходные может...».

При этом защитник Петровца уверждает, что «по показаниям тех свидетелей, которые есть в материалах уголовного производства, Петровец Владимир не осуществлял выстрелы». «Как можно признать вину, если умер ребенок, а он отец 3 детей и он утверждает, что не стрелял», — спросил Казацкий.

Однако на вопрос, стрелял ли обвиняемый вообще в тот день, адвокат ответить не смог: «Не знаю, как в тот день, но в тот период времени, который указан в сообщении о подозрении — там указан определенный диапазон времени, — то в этот диапазон времени Петровец выстрелов не совершал, а раньше или позже...».

Говоря о необоснованности обвинения Казацкий заявил, что «есть два подозреваемых, одна пуля и одна человеческая жизнь — у кого-то из участников в любом случае подозрение необоснованно». «А у кого — это должна сказать сторона обвинения», — заключил юрист.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

Тогда же адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что стрелять мог несовершеннолетний сын одного из полицейских. При этом он сообщил об исчезновении оружия во время обыска.

По данным Государственного бюро расследований, 31 мая в реанимационное отделение КНП «Переяслав-Хмельницкий ЦРБ» был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Однако в согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников было установлено наличие у пострадавшего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнегомальчика, который находился на детской площадке.

При этом, как рассказали журналистам родные мальчика, о том, что в его голове пуля, они узнали только спустя 5 часов после инцидента. Окровавленного ребенка привез в больницу его дядя, не подозревая, что произошло на самом деле, поскольку полицейские никому не сказали о содеянном.

По словам бабушки жертвы, сразу после задержания полицейские признались в преступлении, но были настолько пьяны, что не могли вспомнить, кто именно стрелял. «Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались», — рассказала бабушка.