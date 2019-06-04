Главные новости за 4 июня 2019 года

После смерти раненного полицейскими мальчика глава полиции Киевщины попросился на войну. Вечером 3 июня 5-летний мальчик Кирилл, получивший огнестрельное ранение головы предположительно от рук представителей Национальной полиции Украины, умер, не приходя в сознание. Об этом сообщила его бабушка, пребывая у здания Голосеевского районного суда Киева, который должен был избрать меру пресечения двум подозреваемым в совершении этого преступления. Само заседание суда не состоялось, его перенесли по техническим причинам. При этом были названы личности подозреваемых. Ими оказались старший сержант группы реагирования Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, который служит в водной полиции.

К убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком может быть причастен несовершеннолетний. Следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком проверяет информацию о том, что к совершению преступления мог быть причастен несовершеннолетний подросток. Речь идет о 14-летнем сыне старшего сержанта Владимира Петровца. Как сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката семьи погибшего мальчика Александра Щербину, «собственник помещения имел при себе оружие, это было его оружие». «Ребенок также пользовался оружием и осуществлял выстрелы», — добавил юрист.

Один из подозреваемых в убийстве мальчика полицейских попросил отпустить его, «потому что сам отец». Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько и старшему сержанту Владимиру Петровцу суд избирал отдельно, однако вынес одинаковые решения по обоим. Как сообщает ВВС со ссылкой на участвующих в заседании прокуроров, выстрелы, которые привели к смерти мальчика, осуществил лейтенант Приходько.

Все обвиняемые в убийстве Гандзюк признали свою вину. Кроме заказчиков. Все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину, и пошли на сделку со следствием. Это произошло 3 июня в ходе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области. На вопрос судьи Елены Черной все пятеро обвиняемых ответили, что признают свою вину и подтверждают согласие на заключение сделки со следствием. При этом их защитники отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

В Киеве пьяный полицейский угрожал пистолетом супружеской паре. Сегодня, 4 июня, утром в Соломенском районе Киева пьяный полицейский угрожал семейной паре табельным пистолетом. Об этом написал в Facebook участник сообщества «Los Solomas/Соломенский район» Евгений Гриценко. По его словам, он с женой выходил гулять со своей собакой, а рядом возле их парадного пьянствовала компания с отпущенной собакой.

В Ровно из-за кори умер младенец. В Ровно от осложнений в результате заболевания корью умер трехмесячный ребенок. Об этом сообщает региональный лабораторный центр в Facebook. Как отмечается, мама ребенка во время беременности болела корью. Как результат, девочка родилась преждевременно и также имела врожденную корь. Вирус поразил мозг и легкие ребенка.

Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием двух маршруток. Много пострадавших. Сегодня, 4 июня, под Киевом в городе Боярка произошло масштабное ДТП с участием двух переполненных маршруток. В результате инцидента пострадали не менее 26 человек. Произошло все на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Независимости, где столкнулись две маршрутки и автомобиль Skoda с прицепом.

Депутаты проигнорировали два законопроекта Зеленского, но он не намерен на этом останавливаться. Народные депутаты Украины не внесли в повестку дня очередной сессии два законопроекта, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о законопроектах об импичменте и о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов относительно обеспечения прав военнослужащих. За проекты закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) проголосовало лишь 110 депутатов из необходимых 226.