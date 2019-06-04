Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Главные новости за 4 июня 2019 года

Главные новости за 4 июня 2019 года

После смерти раненного полицейскими мальчика глава полиции Киевщины попросился на войну. Вечером 3 июня 5-летний мальчик Кирилл, получивший огнестрельное ранение головы предположительно от рук представителей Национальной полиции Украины, умер, не приходя в сознание. Об этом сообщила его бабушка, пребывая у здания Голосеевского районного суда Киева, который должен был избрать меру пресечения двум подозреваемым в совершении этого преступления. Само заседание суда не состоялось, его перенесли по техническим причинам. При этом были названы личности подозреваемых. Ими оказались старший сержант группы реагирования Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, который служит в водной полиции.

К убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком может быть причастен несовершеннолетний. Следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком проверяет информацию о том, что к совершению преступления мог быть причастен несовершеннолетний подросток. Речь идет о 14-летнем сыне старшего сержанта Владимира Петровца. Как сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката семьи погибшего мальчика Александра Щербину, «собственник помещения имел при себе оружие, это было его оружие». «Ребенок также пользовался оружием и осуществлял выстрелы», — добавил юрист.

Один из подозреваемых в убийстве мальчика полицейских попросил отпустить его, «потому что сам отец». Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток без права залога двоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком. Меру пресечения лейтенанту полиции Ивану Приходько и старшему сержанту Владимиру Петровцу суд избирал отдельно, однако вынес одинаковые решения по обоим. Как сообщает ВВС со ссылкой на участвующих в заседании прокуроров, выстрелы, которые привели к смерти мальчика, осуществил лейтенант Приходько.

Все обвиняемые в убийстве Гандзюк признали свою вину. Кроме заказчиков. Все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину, и пошли на сделку со следствием. Это произошло 3 июня в ходе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области. На вопрос судьи Елены Черной все пятеро обвиняемых ответили, что признают свою вину и подтверждают согласие на заключение сделки со следствием. При этом их защитники отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

В Киеве пьяный полицейский угрожал пистолетом супружеской паре. Сегодня, 4 июня, утром в Соломенском районе Киева пьяный полицейский угрожал семейной паре табельным пистолетом. Об этом написал в Facebook участник сообщества «Los Solomas/Соломенский район» Евгений Гриценко. По его словам, он с женой выходил гулять со своей собакой, а рядом возле их парадного пьянствовала компания с отпущенной собакой.

В Ровно из-за кори умер младенец. В Ровно от осложнений в результате заболевания корью умер трехмесячный ребенок. Об этом сообщает региональный лабораторный центр в Facebook. Как отмечается, мама ребенка во время беременности болела корью. Как результат, девочка родилась преждевременно и также имела врожденную корь. Вирус поразил мозг и легкие ребенка.

Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием двух маршруток. Много пострадавших. Сегодня, 4 июня, под Киевом в городе Боярка произошло масштабное ДТП с участием двух переполненных маршруток. В результате инцидента пострадали не менее 26 человек. Произошло все на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Независимости, где столкнулись две маршрутки и автомобиль Skoda с прицепом.

Депутаты проигнорировали два законопроекта Зеленского, но он не намерен на этом останавливаться. Народные депутаты Украины не внесли в повестку дня очередной сессии два законопроекта, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь идет о законопроектах об импичменте и о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов относительно обеспечения прав военнослужащих. За проекты закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) проголосовало лишь 110 депутатов из необходимых 226.

Тэги: Киев, убийство, общество, происшествие, депутаты, политика, полицейский, Ровно, Екатерина Гандзюк, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.06.19 09:49

Подростковый секс и старые проблемы: о чем теперь снимают сериалы для молодежи на Западе

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
04.06.19 18:53

Неужели «патриоты» вновь уйдут от ответственности?

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Ни оружия, ни экспертиз, ни признаний. Как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле
04.06.19 16:29

Ни оружия, ни экспертиз, ни признаний. Как разваливают дело о застреленном пьяными копами мальчике Кирилле

Автор: «Страна»

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 4 июня 2019 года

Главные новости за 4 июня 2019 года
04.06.19 18:59
192
Последние новости
04.06.19 20:09

В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных
04.06.19 19:47

В Раду проходят пять партий, — соцопрос
04.06.19 19:37

Выборы в Раду могут отменить уже до конца июня, ‒ СМИ
04.06.19 19:22

На Афоне просят украинских паломников подтверждать принадлежность к УПЦ
04.06.19 19:14

В Киеве две тысячи детей со всей Украины приехали на детский фестиваль УПЦ «Божьи Дети»
04.06.19 18:59

Главные новости за 4 июня 2019 года
04.06.19 18:54

Борис Филатов подал в суд на главу ПЦУ Днепропетровщины
Фото и Видео
В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных
В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных
В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных
В Днепре толпа молодчиков в балаклавах устроила стрельбу: десятки задержанных
В Киеве две тысячи детей со всей Украины приехали на детский фестиваль УПЦ «Божьи Дети»
В Киеве две тысячи детей со всей Украины приехали на детский фестиваль УПЦ «Божьи Дети»
Мощный пожар охватил птицефабрику под Киевом
Мощный пожар охватил птицефабрику под Киевом
К 50-летию «Ну, погоди!» Доманский и Даугуле стали героями легендарного мультфильма
К 50-летию «Ну, погоди!» Доманский и Даугуле стали героями легендарного мультфильма
Второе крупное ДТП с маршруткой за один день произошло в Харькове
Второе крупное ДТП с маршруткой за один день произошло в Харькове
Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием двух маршруток. Много пострадавших
Под Киевом произошло масштабное ДТП с участием двух маршруток. Много пострадавших
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине
В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.