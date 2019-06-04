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Прибывший с первым официальным визитом в Брюссель Зеленский первым делом вспомнил об убитом мальчике

Прибывший с первым официальным визитом в Брюссель Зеленский первым делом вспомнил об убитом мальчике

Сегодня, 4 июня, новый президент Украины Владимир Зеленский начал свой первый заграничный визит. Как выяснили журналисты «Фразы», во второй половине дня он прибыл в Брюссель с двухдневным визитом и в данный момент встречается с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», президента Украины сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. Делегация во главе с Зеленским прибыла в здание Еврокомиссии. Встреча началась с официального фотографирования и пожатия рук на VIP-corner в здании Еврокомиссии Берлимон.

Как сообщает «Новое время», после Юнкера Зеленский в штаб-квартире НАТО проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, а потом в здании Еврокомиссии пройдет встреча с президентом Еврокомиссии по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершит программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, после чего два лидера выйдут к прессе.

Завтра, 5 июня, Зеленский встретится с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском. После этого также состоится совместная пресс-конференция.

Сам Зеленский, прибыв в Брюссель, написал на своей странице в Facebook, что будет обсуждать с лидерами объединенной Европы, «как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем заставлять его к миру?».

При этом глава государства вспомнил о 5-летнем Кирилле Тлявове, в убийстве которого подозревают двоих сотрудников правоохранительных органов. «По данным мониторинговой миссии ООН, по состоянию на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девушек. Получили ранения — 363 ребенка. Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей», — написал Зеленский, подчеркнув, что в Международный день невинных детей, пользуясь случаем, еще раз напомнит европейским друзьям эти ужасные цифры и призовет Россию прекратить войну.

Как сообщала «Фраза», по данным СМИ, 1 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Тэги: Евросоюз, мир, НАТО, политика, визит, Брюссель, Жан-Клод Юнкер, Европейская комиссия, Владимир Зеленский, Кирилл Тлявов

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