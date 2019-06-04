В Киеве пьяный полицейский задремал на рельсах и остался без ног

В Киеве произошло очередное ЧП с участием пьяного полицейского. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Как отмечается, произошло все в Подольском районе столицы, в районе улицы Электриков. Правоохранитель, находящийся в нетрезвом состоянии, задремал на железнодорожном пути, а проходивший поезд отрезал полицейскому ноги.

Пострадавшим оказался сотрудник Подольского управления полиции Киева. При этом инцидент произошел в его служебное время.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

Спустя несколько дней мальчик умер.

4 июня утром в Соломенском районе Киева пьяный полицейский угрожал семейной паре табельным пистолетом.