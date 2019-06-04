Депутаты проигнорировали два законопроекта Зеленского, но он не намерен на этом останавливаться

Народные депутаты Украины не внесли в повестку дня очередной сессии два законопроекта, внесенных президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о законопроектах об импичменте и о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов относительно обеспечения прав военнослужащих.

Как сообщает «Украинская правда», за проекты закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) проголосовало лишь 110 депутатов из необходимых 226.

За включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины проголосовали лишь 109 парламентариев.

В то же время нардепы приступили к рассмотрению во втором чтении законопроекта № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента. Они должны будут рассмотреть почти 800 поправок.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя главы Администрации Президента Украины Руслана Рябошапку, в ближайшее время в Верховную Раду будут внесены законопроекты главы государства об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и обеспечении неотвратимости наказания за коррупционные деяния и об устранении проблем в судебной системе.

«У нас еще будут внесены две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд. Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю — по судебной ветви власти», — рассказал он в комментарии агентству.

Рябошапка отметил, что речь идет о перезапуске антикоррупционных органов. Так, для Национального агентства по вопросам противодействия коррупции будет инициироваться усовершенствование режима проверки электронных деклараций.

Кроме того, данный законопроект будет предусматривать нескольких процессуальных механизмов, которые дадут право Национальному антикоррупционному бюро, например, осуществлять автономное прослушивание или снятие информации с каналов связи.

Второй законопроект будет связан с судебной реформой, которая проходила несколько последних лет. «Единственным бенефициарами от этой реформы являются бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Верховного суда, которые получают большие зарплаты, и при этом никакого улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет», — подчеркнул Рябошапка, добавив, что обсуждение этого законопроекта еще продолжается.

«Но очевидно, что проблемы, связанные с сомнительной легитимностью отдельных членов ВККС, деятельностью ВСП, проблемами, которые возникают во время квалификационного оценивания судей, должны быть решены как можно быстрее», — заключил замглавы АПУ.

Как сообщала «Фраза», 22 мая 2019 года первым законопроектом Владимира Зеленского, зарегистрированным в Верховной Раде, стал закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса".