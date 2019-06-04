К убийству мальчика в Переяслав-Хмельницком может быть причастен несовершеннолетний

Следствие по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком проверяет информацию о том, что к совершению преступления мог быть причастен несовершеннолетний подросток. Как выяснили журналисты «Фразы», речь идет о 14-летнем сыне старшего сержанта Владимира Петровца.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката семьи погибшего мальчика Александра Щербину, «собственник помещения имел при себе оружие, это было его оружие». «Ребенок также пользовался оружием и осуществлял выстрелы», — добавил юрист.

При этом он подчеркнул, что оружие, из которого убили ребенка, пропало с места преступления. «Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не найдено. Из показаний свидетелей усматривается, что оружие было и из него стреляли. Более того, это оружие во время проведения обыска где-то пропало, хотя оно находилось на крыльце дома», — заключил адвокат.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

По данным Государственного бюро расследований, 31 мая в реанимационное отделение КНП «Переяслав-Хмельницкий ЦРБ» был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Однако в согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников было установлено наличие у пострадавшего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнегомальчика, который находился на детской площадке.

При этом, как рассказали журналистам родные мальчика, о том, что в его голове пуля, они узнали только спустя 5 часов после инцидента. Окровавленного ребенка привез в больницу его дядя, не подозревая, что произошло на самом деле, поскольку полицейские никому не сказали о содеянном.

По словам бабушки жертвы, сразу после задержания полицейские признались в преступлении, но были настолько пьяны, что не могли вспомнить, кто именно стрелял. «Начальник нашего райотдела приезжал в реанимацию к нам и говорил, что они признают вину, но они такие пьяные, что они не знают, кто это сделал. Они были без сознания пьяны. Просто развлекались», — рассказала бабушка.