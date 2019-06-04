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В Ровно из-за кори умер младенец

В Ровно из-за кори умер младенец

В Ровно от осложнений в результате заболевания корью умер трехмесячный ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает региональный лабораторный центр в Facebook.

Как отмечается, мама ребенка во время беременности болела корью. Как результат, девочка родилась преждевременно и также имела врожденную корь. Вирус поразил мозг и легкие ребенка.

Врачи проводили все необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти малышку не удалось. Диагноз кори подтвержден лабораторно.

Стоит отметить, что на минувшей неделе в области корью заболели 74 человека, среди которых 60 — дети. 25 человек были госпитализированы (14 детей).

Всего с начала 2019 года в Украине корью заболели более 50 тысяч человек, а в течение 21-й недели — 1483 человека.

Ранее «Фраза» сообщала, что по состоянию на 8 мая корью в Украине заразились уже 47 383 человек.

Тэги: корь, Украина, общество, заболевание, Ровно, Ровенская область, новости Украины

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