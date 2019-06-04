В Киеве пьяный полицейский угрожал пистолетом супружеской паре

Сегодня, 4 июня, утром в Соломенском районе Киева пьяный полицейский угрожал семейной паре табельным пистолетом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом написал в Facebook участник сообщества "Los Solomas/Соломенский район" Евгений Гриценко.

По его словам, он с женой выходили гулять со своей собакой, а рядом возле их парадного пьянствовала компания с отпущенной собакой.

Мужчина добавил, что эта собака начала к ним бежать и жена попросила, чтобы ее забрали. Подошла девушка и собаку забрала, но за нами начал идти и возмущаться мужчина из той же компании. После разговора с ним, этот мужчина достал пистолет и, направив его в сторону супружеской пары, спросил: «конфликт исчерпан?»

На место конфликта были вызваны правоохранители, которые выяснили, что пьяный мужчина с пистолетом оказался их коллегой. А оружие было боевым.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

Спустя несколько дней мальчик умер.