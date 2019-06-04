У Зеленского захотели водить к нему детей: «чтобы поздороваться и пойти дальше»

Команда Владимира Зеленского заявила о планах водить экскурсии в Администрацию Президента, чтобы люди могли приходить и здороваться с главой государства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в интервью «Украинской правде» заявил первый заместитель главы АП Сергей Трофимов.

По его словам, после назначения жизнь перевернулась «с ног на голову» и не малую роль в этом сыграло само помещение Администрации. «Очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме. Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности — потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции», — рассказал Трофимов.

Он подчеркнул, что это побуждает команду Зеленского к изменениям. «У нас есть желание вводить какие-то ежемесячные стратегические сессии с людьми, с экспертами, которые бы нас чему-то учили. Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизни. Первое впечатление — здесь все изолировано», — заявил Трофимов.

При этом он обратил внимание на то, что само здание АП очень большое, и он даже не успел еще побывать на всех этажах.

«Я с удивлением узнал, что здесь есть тренажерный зал, химчистка, библиотека, почта, масса каких-то вещей. Но, честно говоря, я еще всего не посмотрел, просто некогда. Знаю точно, что президент и глава АП уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу», — заключил Трофимов.

Как сообщала «Фраза», 31 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский показал спортзал в администрации главы государства на улице Банковой в Киеве.