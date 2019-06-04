В Киеве похитили человека, силой затолкав его в багажник

В понедельник, 3 июня, поздно вечером, в Подольском районе Киева похитили человека. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Нижний Вал неизвестные схватили человека, затолкали его в багажник и уехали в неизвестном направлении.

По словам источника в правоохранительных органов, в начале двенадцатого ночи в Киеве был введен план перехват, сообщает «Информатор».

Свидетели происшествия не разглядели пол человека, которого силой затолкали в багажник. Они сказали, что автомобиль Honda Accord был синего цвета и с номерами одесской области (предварительно ВН3583СЕ).

Данная информация уточняется, а патрульные экипажи столицы ищут автомобиль по заявленным приметам.

Ранее №Фраза" сообщала, что 16 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева произошло резонансное похищение человека. Двое злоумышленников средь бела дня затолкали мужчину в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.