Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Киеве похитили человека, силой затолкав его в багажник

В Киеве похитили человека, силой затолкав его в багажник

В понедельник, 3 июня, поздно вечером, в Подольском районе Киева похитили человека. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Нижний Вал неизвестные схватили человека, затолкали его в багажник и уехали в неизвестном направлении.

По словам источника в правоохранительных органов, в начале двенадцатого ночи в Киеве был введен план перехват, сообщает «Информатор».

Свидетели происшествия не разглядели пол человека, которого силой затолкали в багажник. Они сказали, что автомобиль Honda Accord был синего цвета и с номерами одесской области (предварительно ВН3583СЕ).

Данная информация уточняется, а патрульные экипажи столицы ищут автомобиль по заявленным приметам.

Ранее №Фраза" сообщала, что 16 апреля 2019 года в Голосеевском районе Киева произошло резонансное похищение человека. Двое злоумышленников средь бела дня затолкали мужчину в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Тэги: Киев, общество, происшествие, похищение, похищение человека, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.06.19 09:49

Подростковый секс и старые проблемы: о чем теперь снимают сериалы для молодежи на Западе

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
04.06.19 08:09

Молодежный чемпионат мира: исторический прорыв Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки
04.06.19 09:54

Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских
04.06.19 10:37
484
Последние новости
04.06.19 11:59

В Киеве похитили человека, силой затолкав его в багажник
04.06.19 11:42

Зеленский решил привлечь к переговорам в Минске еще одно «новое лицо»
04.06.19 11:18

Электроэнергия в новом рынке дорожать не будет, — НКРЭКУ
04.06.19 11:13

Все обвиняемые в убийстве Гандзюк признали свою вину. Кроме заказчиков
04.06.19 11:00

Митрополит Антоний рассказал, как мысли влияют на реальность
04.06.19 10:49

Верить российской «киселевщине» вредно для здоровья, — пресс-служба НФ об очередных фейках про Арсения Яценюка
04.06.19 10:37

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских
Фото и Видео
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине
В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
Охрана Белого дома подстрелила мужчину, который проник на территорию
Охрана Белого дома подстрелила мужчину, который проник на территорию
Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ
Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ
В Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения
В Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения
Митрополит Онуфрий объяснил, какую молитву слышит Бог
Митрополит Онуфрий объяснил, какую молитву слышит Бог
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.