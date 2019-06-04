Зеленский решил привлечь к переговорам в Минске еще одно «новое лицо»

Бывшая уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская сменит заместителя председателя Верховной Рады Ирину Геращенко в Трехсторонней контактной группе в Минске. Как выяснили журналисты «Фразы», она будет отвечать за гуманитарные вопросы

Как сообщает «Громадське радио», об этом в комментарии заявила сама Лутковская: «Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы и, собственно, отвечать за гуманитарные вопросы».

Напомним, Валерия Лутковская занимала должность обмудсмена на протяжении пяти лет — с 24 апреля 2012 года по 28 апреля 2017 гг.

На данный момент она является программным директором Украинского института по правам человека.

Как сообщала «Фраза», 3 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул в Трехстороннюю группу по Донбассу бывшего президента Украины Леонида Кучму.

Следующее заседание контактной группы состоится в Минске уже завтра, 5 июня.