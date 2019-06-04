Электроэнергия в новом рынке дорожать не будет, — НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, предложили усовершенствовать систему возложение специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке, который будет запущен 1 июля 2019. Это позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей. Об этом идёт речь в Официальном письме НКРЭКУ в адрес Кабинета Министров Украины, сообщает «Обозреватель».

В письме Регулятора идёт речь о том, что текущая модель ПСО может привести к дополнительной финансовой нагрузке на рынок, соответственно, ее необходимо усовершенствовать.

«НКРЭКУ предоставляет предложения относительно вопроса возложение на участников рынка специальных обязанностей, а именно: 1. продажа не менее 80% электричества, произведённого АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене 2. продажа не менее 50% электричества, произведённого ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене 3. закупка поставщиком универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии 4. закупка операторами сетей (ОСП и ОСР) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии в целях компенсации технологических потерь электрической энергии на ее передачу/распределение; 5. обязать АЭС заказывать в ПУП и оплачивать услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей», — говорится в письме.

Как отмечает НКРЭКУ, такой подход позволить обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам. «Указанное позволить снизить дополнительную прибыль АЭС и соответственно снизить нагрузку на участников рынка и средневзвешенную цену электрической энергии, применить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка, независимо от целей поставки, что делает невозможным потенциальные злоупотребления на разнице в ценах, обеспечить получение АЭС и ГЭС прогнозируемого и стабильного денежного потока. Также это обеспечит уменьшение уровня тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем PSO за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения», — пишет Регулятор.

После утверждения соответствующей модели Регулятор сможет рассчитать ценовые ограничения на разных сегментах рынка, что позволит не допустить роста цен на электроэнергию для конечных потребитель после введения нового рынка электрической энергии.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров Украины на следующий заседании в среду 5 июня примет все необходимые решение для запуска рынка электроэнергии с 1 июля. По словам Гройсмана, важным является то, чтобы при запуске рынка не возросла цена на электроэнергию для населения. «Здесь закон нам дает Возможность ограничить Цену, и мы это сделаем», — добавил он.

После заседания РНБО на прошлой неделе Секретарь РНБО Александр Данилюк заявил, что независимо от даты введения рынка электроэнергии правительство может обеспечить стабильность тарифов.