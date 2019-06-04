Все обвиняемые в убийстве Гандзюк признали свою вину. Кроме заказчиков

Все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло 3 июня в ходе заседания Покровского районного суда Днепропетровской области.

Как сообщает «Радио Свобода», на вопрос судьи Елены Черной все пятеро обвиняемых ответили, что признают свою вину и подтверждают согласие на заключение сделки со следствием. При этом их защитники отметили, что соглашения соответствуют действующему законодательству.

По данным обвинения, подозреваемый в организации нападения на Гандзюк Сергей Торбин по заказу лиц, имена которых не были названы, склонил других обвиняемых — Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова — к участию в покушении.

Сторона обвинения просит приговорить Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Грабчука — к 6 годам, Вишневского и Васяновича — к 4 годам, Горбунова — к 3 годам тюрьмы.

Как сообщает «Укринформ», в слушании также принял участие потерпевший — отец погибшей Виктор Гандзюк и его представитель,

Следующее заседание суда запланировано на 6 июня.

Как сообщала «Фраза», 31 июля 2018 года в Херсоне было совершено нападение на местную активистку и советницу городского головы Екатерину Гандзюк. В результате она получила химический ожог 30% тела и в тяжелом состоянии оказалась в больнице.

9 августа Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что нападение на Гандзюк было совершено по заказу представителей правоохранительных и государственных структур.

В начале ноября от полученных травм активистка скончалась.

11 февраля 2019 года Служба безопасности Украины объявила о раскрытии убийства "в сжатые сроки. Тогда же правоохранители заявили, что установили личность подозреваемого в организации преступления — председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера. Ему было объявлено о подозрении.

Тогда же Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что не может задержать Мангера из-за отсутствия законных оснований.

15 февраля Мангер вышел из СИЗО, заплатив 2,5 млн грн в качестве залога.