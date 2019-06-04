Верить российской «киселевщине» вредно для здоровья, — пресс-служба НФ об очередных фейках про Арсения Яценюка

В пресс-службе партии «Народный фронт» снова опровергают абсурдные фейки о выезде бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка за границу. На странице «Народного фронта» в Facebook размещены фото Арсения Яценюка с нынешнего заседания фракции НФ.

В заметке отмечается, что российские издания, в частности «Известия» и ряд других, опубликовали «абсурдный фейк о бывшем премьер-министре Украины Арсение Яценюке и его семью»: «Очередная ложь о том, что Арсений Яценюк уехал за границу, а члены его семьи имеют иностранное гражданство и паспорта».

«Ничего нового, за исключением того, что каждый раз российские пропагандисты с тяжелого похмелья придумывают новые детали. На этот раз в фейке упоминается паспорт Вануату», — отмечают в пресс-службе партии.

«Этот бред традиционно перепечатывается продажными „интернет-заборами“ в Украине. Организованный вал лжи накрывает, в том числе, абсолютно адекватных граждан, сея сомнения», — говорится в заметке.

В пресс-службе «Народного фронта» в очередной раз подчеркивают: «Арсений Яценюк проживает и работает в Украине, его жена Терезия проживает и работает психологом в государственной больнице в Киеве. Родители проживают в Черновцах. Паспортов иностранных государств не имеют».

«Предупреждаем: верить российской „кисельовщине“ и ее аффилированным медиа в Украине — вредно для здоровья», — отмечают в «Народном фронте».