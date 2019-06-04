Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских

Смерть 5-летнего мальчика, предположительно убитого пьяными полицейскими, вызвала серьезный резонанс в обществе и соцсетях. Как выяснили журналисты «Фразы», люди возмущены деятельностью правоохранителей и требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Так, вечером 3 июня неравнодушные киевляне собрались под зданием Министерства внутренних дел, устроив огненный пикет. Люди также принесли мягкие игрушки и свечи в память о погибшем. Не обошлось и без небольших стычек.

Фото и видео с места событий публикуют СМИ и участники на своих страницах в соцсетях.

Сложившуюся ситуацию активно обсуждают и пользователи соцсетей. Люди резко выступают против правоохранителей, которые допустили страшную трагедию, сетуют на провал реформы полиции, требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и изыскивают политические подоплеки происшедшего.

 

Особо внимательные граждане обратили внимание на то, что заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин удалил первоначальный пост со словами соболезнований и потом вернул его, убрав слова «прости, дите».

Отметим, что министр внутренних дел Арсен Аваков оказался едва ли не единственным высокопоставленным чиновником, который до сих пор никак не прокомментировал случившееся.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, убийство, отставка, ребенок, Арсен Аваков, криминал, реформа, соцсети, Национальная полиция Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.06.19 09:49

Подростковый секс и старые проблемы: о чем теперь снимают сериалы для молодежи на Западе

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
04.06.19 08:09

Молодежный чемпионат мира: исторический прорыв Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки
04.06.19 09:54

Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских
04.06.19 10:37
484
Последние новости
04.06.19 11:59

В Киеве похитили человека, силой затолкав его в багажник
04.06.19 11:42

Зеленский решил привлечь к переговорам в Минске еще одно «новое лицо»
04.06.19 11:18

Электроэнергия в новом рынке дорожать не будет, — НКРЭКУ
04.06.19 11:13

Все обвиняемые в убийстве Гандзюк признали свою вину. Кроме заказчиков
04.06.19 11:00

Митрополит Антоний рассказал, как мысли влияют на реальность
04.06.19 10:49

Верить российской «киселевщине» вредно для здоровья, — пресс-служба НФ об очередных фейках про Арсения Яценюка
04.06.19 10:37

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских
Фото и Видео
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине
В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
Охрана Белого дома подстрелила мужчину, который проник на территорию
Охрана Белого дома подстрелила мужчину, который проник на территорию
Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ
Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ
В Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения
В Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения
Митрополит Онуфрий объяснил, какую молитву слышит Бог
Митрополит Онуфрий объяснил, какую молитву слышит Бог
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.