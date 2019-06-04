«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских

Смерть 5-летнего мальчика, предположительно убитого пьяными полицейскими, вызвала серьезный резонанс в обществе и соцсетях. Как выяснили журналисты «Фразы», люди возмущены деятельностью правоохранителей и требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Так, вечером 3 июня неравнодушные киевляне собрались под зданием Министерства внутренних дел, устроив огненный пикет. Люди также принесли мягкие игрушки и свечи в память о погибшем. Не обошлось и без небольших стычек.

Фото и видео с места событий публикуют СМИ и участники на своих страницах в соцсетях.

Сложившуюся ситуацию активно обсуждают и пользователи соцсетей. Люди резко выступают против правоохранителей, которые допустили страшную трагедию, сетуют на провал реформы полиции, требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и изыскивают политические подоплеки происшедшего.

Особо внимательные граждане обратили внимание на то, что заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин удалил первоначальный пост со словами соболезнований и потом вернул его, убрав слова «прости, дите».

Отметим, что министр внутренних дел Арсен Аваков оказался едва ли не единственным высокопоставленным чиновником, который до сих пор никак не прокомментировал случившееся.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.