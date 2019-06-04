В Киеве появились кусачие желтые пауки

В разных областях Украины начали замечать активизацию опасного вида пауков — хеиракантиум, или желтосумый колющий паук. Как выяснили журналисты «Фразы», если раньше он встречался во многих местах Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей Украины, то теперь он добрался и до столицы.

Чаще всего желтый паук встречается в загородных домах. Сам по себе паук не ядовитый, но укус его может привести к серьезным аллергическим реакциям, сообщает «Обозреватель».

После укуса желательно обратиться к врачу, чтобы избежать нежелательных последствий.

Хеиракантиум, или желтосумый колючий паук — желтого цвета, достигает длины около 1,5 см. Обычно скрывается в листьях растений, свернутых в трубочку. На охоту выходят чаще ночью.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце апреля в Запорожской области появились опасные пауки Хеиракантиумы, укусы которых весьма болезненны.