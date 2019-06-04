После смерти раненного полицейскими мальчика глава полиции Киевщины попросился на войну

Вечером 3 июня 5-летний мальчик Кирилл, получивший огнестрельное ранение головы предположительно от рук представителей Национальной полиции Украины, умер не приходя в сознание. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила его бабушка, пребывая у здания Голосеевского районного суда Киева, который должен был избрать меру пресечения двум подозреваемым в совершении этого преступления.

Как сообщает «Обозреватель», само заседание суда не состоялось, его перенесли по техническим причинам. При этом были названы личности подозреваемых. Ими оказались старший сержант группы реагирования Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, который служит в водной полиции.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Департаменте коммуникации МВД Украины со ссылкой на главу Национальной полиции Сергея Князева начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов уже подал рапорт об отставке. При этом он выразил соболезнования родственникам погибшего.

Как сообщает «Громадське» на своей странице в Twitter, сам Ценов заявил, что несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, и попросил отправить его в «самую горячую точку» в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Глава Нацполіції Київщини Ценов подав у відставку та попрохав направити його на Донбас у зону ООС — так він відреагував на смерть 5-річного Кирила Тлявова. У Нацполіції також повідомили, що хлопчика поранили службовці Групи реагування патрульної поліції pic.twitter.com/EubxVhiOi0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 июня 2019 г.

На прилагаемом видео с брифинга можно видеть, как Князев говорит о планах удовлетворить заявление Ценова. При этом они отказались отвечать на дополнительные вопросы журналистов.

В Департаменте коммуникации МВД также сообщили об отстранении от исполнения обязанностей руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции. Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции.

На данный момент подозреваемые в смертельном ранении патрульные задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Полиция обещает приложить максимальные усилия в сборе доказательств для следователей, «несмотря на то, что сами подозреваемые лица — не способствуют следствию».

В свою очередь, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook пообещал, что «эти негодяи — „стрелки“» обязательно будут наказаны.

Он также сообщил некоторые детали происшествия.

Наказать виновных потребовал и президент Украины Владимир Зеленский. «К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости», — написал глава государства на своей странице в Facebook, подчеркнув, что им не стоит ждать «никаких поблажек» и «никаких попыток замять это дело».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что подозрения будут вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде сегодня, 4 июня. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

По данным Государственного бюро расследований, 31 мая в реанимационное отделение КНП «Переяслав-Хмельницкий ЦРБ» был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Однако в согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников было установлено наличие у пострадавшего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнегомальчика, который находился на детской площадке.

При этом, как рассказали журналистам родные мальчика, о том, что в его голове пуля, они узнали только спустя 5 часов после инцидента. Окровавленного ребенка привез в больницу его дядя, не подозревая, что произошло на самом деле, поскольку полицейские никому не сказали о содеянном.