Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

После смерти раненного полицейскими мальчика глава полиции Киевщины попросился на войну

После смерти раненного полицейскими мальчика глава полиции Киевщины попросился на войну

Вечером 3 июня 5-летний мальчик Кирилл, получивший огнестрельное ранение головы предположительно от рук представителей Национальной полиции Украины, умер не приходя в сознание. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила его бабушка, пребывая у здания Голосеевского районного суда Киева, который должен был избрать меру пресечения двум подозреваемым в совершении этого преступления.

Как сообщает «Обозреватель», само заседание суда не состоялось, его перенесли по техническим причинам. При этом были названы личности подозреваемых. Ими оказались старший сержант группы реагирования Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, который служит в водной полиции.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Департаменте коммуникации МВД Украины со ссылкой на главу Национальной полиции Сергея Князева начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов уже подал рапорт об отставке. При этом он выразил соболезнования родственникам погибшего.

Как сообщает «Громадське» на своей странице в Twitter, сам Ценов заявил, что несет ответственность за своих подчиненных как руководитель полиции области, и попросил отправить его в «самую горячую точку» в зону проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

На прилагаемом видео с брифинга можно видеть, как Князев говорит о планах удовлетворить заявление Ценова. При этом они отказались отвечать на дополнительные вопросы журналистов.

В Департаменте коммуникации МВД также сообщили об отстранении от исполнения обязанностей руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции. Сейчас решается вопрос о дальнейшем пребывании этих руководителей в рядах полиции.

На данный момент подозреваемые в смертельном ранении патрульные задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Полиция обещает приложить максимальные усилия в сборе доказательств для следователей, «несмотря на то, что сами подозреваемые лица — не способствуют следствию».

В свою очередь, первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook пообещал, что «эти негодяи — „стрелки“» обязательно будут наказаны.

Он также сообщил некоторые детали происшествия.

Наказать виновных потребовал и президент Украины Владимир Зеленский. «К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл скончался в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я — как президент и как отец — хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости», — написал глава государства на своей странице в Facebook, подчеркнув, что им не стоит ждать «никаких поблажек» и «никаких попыток замять это дело».

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что подозрения будут вручены двум полицейским в Голосеевском райсуде сегодня, 4 июня. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

По данным Государственного бюро расследований, 31 мая в реанимационное отделение КНП «Переяслав-Хмельницкий ЦРБ» был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая четверо несовершеннолетних гуляли рядом с местом своего проживания. 5-летний мальчик по неосторожности поскользнулся и упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы. Однако в согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников было установлено наличие у пострадавшего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы.

Полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, после чего заявили о возможной причастности к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку двух работников Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области. Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнегомальчика, который находился на детской площадке.

При этом, как рассказали журналистам родные мальчика, о том, что в его голове пуля, они узнали только спустя 5 часов после инцидента. Окровавленного ребенка привез в больницу его дядя, не подозревая, что произошло на самом деле, поскольку полицейские никому не сказали о содеянном.

Тэги: убийство, криминал, Киевская область, Вячеслав Аброськин, Национальная полиция Украины, Сергей Князев, Владимир Зеленский, новости Украины

Комментарии

Статьи

03.06.19 09:49

Подростковый секс и старые проблемы: о чем теперь снимают сериалы для молодежи на Западе

Автор: Василий Кузнецов

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
04.06.19 08:09

Молодежный чемпионат мира: исторический прорыв Украины

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки
04.06.19 09:54

Обиженный полковник: как Сергей Дейнеко помог бежать Болотову и прогорел без Пшонки

Автор: From-ua.com

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских
04.06.19 10:37
484
Последние новости
04.06.19 11:59

В Киеве похитили человека, силой затолкав его в багажник
04.06.19 11:42

Зеленский решил привлечь к переговорам в Минске еще одно «новое лицо»
04.06.19 11:18

Электроэнергия в новом рынке дорожать не будет, — НКРЭКУ
04.06.19 11:13

Все обвиняемые в убийстве Гандзюк признали свою вину. Кроме заказчиков
04.06.19 11:00

Митрополит Антоний рассказал, как мысли влияют на реальность
04.06.19 10:49

Верить российской «киселевщине» вредно для здоровья, — пресс-служба НФ об очередных фейках про Арсения Яценюка
04.06.19 10:37

«АВАКОFF»: украинцы бурно отреагировали на смерть мальчика от рук пьяных полицейских
Фото и Видео
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
Украинская «молодежка» уверенно вышла в четвертьфинал Чемпионата мира по футболу
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В Одессе вспыхнули массовые беспорядки: десятки задержанных
В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине
В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
В Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ
Охрана Белого дома подстрелила мужчину, который проник на территорию
Охрана Белого дома подстрелила мужчину, который проник на территорию
Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ
Под Одессой более 5 тысяч украинцев собрались на фестивале УПЦ
В Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения
В Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения
Митрополит Онуфрий объяснил, какую молитву слышит Бог
Митрополит Онуфрий объяснил, какую молитву слышит Бог
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего
Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
Стал известен автор лучшего гола прошедшего сезона
fraza.ua
Новости блогосферы
03.06.19 19:03

Чемпионат по кретинизму выиграл не Бабченко, а Муждабаев
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.