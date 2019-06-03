Разъяренный Мосийчук дал в лоб Ляшко, ‒ СМИ

Народный депутат Игорь Мосийчук хорошенько «приложил» по голове своего соратника по Радикальной партии ‒ Олега Ляшко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Страна», ссылаясь на свои источники в политсиле.

По данным издания, конфлик произошел около двух недель назад, когда Мосийчук еще входил в состав партии. Во время ссоры, которая возникла при обсуждении бюджетных, медийных и организационных вопросов, депутат вышел из себя и ударил партийного босса тростью по лбу.

«Олега Валерьевича сильно гримируют, но опухоль все равно не удается скрыть полностью», ‒ рассказал источник.

Сам же Игорь Мосийчук заявил, что подобного инцидента не было.

«Никого я не бил. Это просто слухи, не более. Я сейчас со всеми общаюсь вежливо», ‒ подчеркнул народный избранник.

Как писала «Фраза», Парасюк в Раде решил размять кулаки, но получил жесткий отпор.

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