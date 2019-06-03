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Зеленского попросили защитить права русскоязычных украинцев

Зеленского попросили защитить права русскоязычных украинцев

На сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована петиция под номером 22/056506-еп с просьбой обеспечить развитие русского языка и защитить права русскоязычного населения страны. Как выяснили журналисты «Фразы», автором петиции выступил гражданин по имени Сергей Васильевич Куля.

Как следует из текста документа, Конституция Украины еще в 1991 году разделила украинский язык на два лагеря: «конституционные украинцы» и «неконституционные украинцы».

Авто отмечает тот факт, что на бОльшей части территории Украины люди говорят по-русски, и эти люди не являются «национальным меньшинством» ‒ это полноценные украинцы, которые имеют право свободно разговаривать везде на русском языке.

«Речь не должна быть проблемой для людей, особенно там, где абсолютное большинство людей говорит на русском», ‒ уверен Сергей Куля.

Кроме того, по мнению автора, люди также имеют право покупать русскоязычную литературу, «так как техническая литература почти вся есть только на английском и русском языках».

«Запрет русскоязычных книг способствует деградации молодежи», ‒ резюмирует автор петиции.

Пока документ набрал 149 голосов из 25 тысяч необходимых. Но для голосования еще есть целых 89 дней.

Как писала «Фраза», петиция за отставку Зеленского собрала более половины голосов менее, чем за сутки.

Ранее Зеленского попросили полностью отказаться от русского языка.

Тэги: общество, права человека, Конституция Украины, русский язык, политика, Президент Украины, петиция, Владимир Зеленский, новости Украины

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