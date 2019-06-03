Под Киевом трагически погиб 6-летний малыш

В селе Поправка Белоцерковского района Киевской области трагически погиб 6-летний мальчик. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла на пруду, куда малыш отправился без сопровождения взрослых.

Как передает «Информатор» со ссылкой на пресс-службу областной полиции, ребенок вместе с 11-летним братом пошли рыбачить, предварительно получив разрешение у родителей.

Во время рыбалки малыш подскользнулся на мостике, упал в воду и пошел ко дну. На помощь прибежал сосед, который вытащил его из пруда, однако было уже поздно ‒ мальчик не подавал признаков жизни. Все попытки реанимировать ребенка оказались безуспешны.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту смерти реенка начато уголовное производство по статье 115 УК Украины («умышленное убийство») с пометкой «несчастный случай».

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