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Митрополит Иларион констатировал, что в Украине политические процессы стали испытанием для церковного единства

Митрополит Иларион констатировал, что в Украине политические процессы стали испытанием для церковного единства

В Русской Православной Церкви напомнили, что Россия, Украина и Беларусь - единое духовное пространство, однако Церковь не оспаривает национальное самоопределение и государственные границы, но борется за сохранение церковного единства. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион на конференции «Россия — Украина — Белоруссия: общее цивилизационное пространство?», которая состоялась в Фрибургском университете (Швейцария), сообщает patriarchia.ru.

«Россия, Украина и Беларусь — единое духовное пространство. Мы не оспариваем ни национальное самоопределение трех славянских народов, ни государственные границы независимых государств. Но мы будем продолжать бороться за сохранение единства Русской Православной Церкви, обеспечивающей духовное единство всех входящих в ее границы православных верующих вне зависимости от их национальной и этнической принадлежности. Простые слова святого старца Лаврентия Черниговского "Россия, Украина, Беларусь — это все Святая Русь" продолжают сохранять свою актуальность, резонируя в сердцах миллионов людей», - сказал митрополит Иларион.

Владыка Иларион констатировал, что в Украине политические процессы стали испытанием для церковного единства.

«Государственными властями этой страны был спровоцирован и поддержан раскол в украинском Православии, который до сих пор остается незаживающей раной на теле нашей Церкви. Представители старой, еще советской элиты, в одночасье оказавшиеся во главе нового государства и стремившиеся сохранить свою власть, остро нуждались в поддержке, на которую могли бы опереться в сложившихся условиях. Такую поддержку они нашли в лице националистических сил, которые объявили построение суверенной Украины невозможным без создания независимой Украинской Церкви, полностью оторванной от Московского Патриархата. Требование автокефалии, т. е. полной церковной независимости, впервые сформулированное в националистической среде и вскоре подхваченное властями страны, воплотилось в лозунге: "Независимому государству — независимую Церковь".

Реализация этого плана казалась непростой в условиях, когда большинство епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви не поддерживали идею автокефалии», - отметил митрополит Волоколамский Иларион.

Он рассказал об истории раскола, в результате которого была сформирована УПЦ КП.

«Низложение Филарета Денисенко Русской Православной Церковью было признано всеми Поместными Православными Церквами, в том числе, письменно, и Константинопольским Патриархатом», — сказал митрополит Иларион.

Он напомнил, что в 2016 году на Собрании Предстоятелей Православных Церквей в Шамбези Патриарх Варфоломей приветствовал Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Онуфрия «как единственного канонического главу православных верующих Украины, разумеется, со всеми подчиненными ему архиереями» и обещал не предпринимать никаких односторонних действий, связанных с легализацией раскола в Украине или предоставлением автокефалии.

«К сожалению, менее чем через два года Патриарх Варфоломей совершил именно то, чего обещал не делать. В октябре 2018 года Синод Константинопольского Патриархата принял целый ряд односторонних решений, касающихся церковной жизни в Украине».
Как подчеркнул митрополит Иларион, данные действия совершались при полном игнорировании Украинской Православной Церкви, которая с самого начала заявила о непризнании этих действий.

«Действиям Константинопольской Церкви невозможно найти объяснения в православном каноническом праве. Они являются очевидным и грубым нарушением канонов Церкви, православной экклезиологии и самих основ межцерковных отношений», — констатировал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Митрополит Иларион рассказал о фактах захватов храмов Украинской Православной Церкви.

Он отметил, что сразу после победы Владимира Зеленского на выборах Президента Украины активность захватов храмов резко упала, имели даже место случаи принятия мер по предотвращению злоупотреблений.

«Мы с надеждой наблюдаем за первыми шагами нового руководства братской нам страны. Надеемся на водворение мира в Украине, искоренение вражды и ненависти, обеспечение защиты прав верующих всех конфессий и невмешательство в дела религиозных общин страны», — подчеркнул митрополит.

Профессор Киевской духовной академии Сергей Бортник рассказал об истории и современной ситуации в Украине и о положении Православной Церкви в стране. Он обратил внимание на то, что при «переходе» общины УПЦ в ПЦУ, в большинстве случаев, ядро прихода во главе со священником остается верным Украинской Православной Церкви, в то же время подавляющее большинство людей, которые посещают церковные службы нерегулярно и находятся под влиянием государственной и националистической пропаганды времен президентства Петра Порошенко, выражают свое предпочтение «новой независимой церкви».

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ сравнили разногласия между Филаретом и Епифанием с «Игрой престолов».

Тэги: общество, РПЦ, новости православия, УПЦ, новости Украины

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