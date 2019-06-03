Главные новости за 3 июня 2019 года

Зеленский сделал своим пресс-секретарем скандальную журналистку. Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Комментируя свое назначение Мендель заявила, что будет открытой для людей и для медиа. «Если хочешь перемен — бери и делай. Рада присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа», — заявила Мендель.

Ярош обвинил Зеленского в потере Крыма. Командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош считает, что «кварталовцы» приложили свою руку к оккупации украинских территорий. «Считаю, что „95 квартал“ — один из создателей оккупации Крыма и Донбасса», — заявил Ярош, добавив, что их передачи постоянно унижали Украину и формировали через масс-медиа «сознание ваты, которая кричала «Путин, приди».

Зеленский уволил Кононенко. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины. Соответствующий указ обнародован на официальном сайте президента. Отметим, что о причинах увольнения не сообщается.

Зеленский вернул Кучму. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма вновь будет представлять Киев в Трехсторонней группе по Донбассу. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В частности, как сообщается, по словам Зеленского, очередное заседание контактной группы состоится в Минске уже 5 июня.

Под Киевом из садика похитили двух сестер. Сегодня, 3 июня, в поселке Глеваха Киевской области произошло серьезное ЧП. Мужчина и две женщины из садика похитили двух девочек. О похищении заявила воспитательница садика. Она рассказала, что в помещение зашли трое — смуглый худощавый мужчина и две женщины — одна худощавая, вторая покрупнее. Одна из них представилась матерью девочек. В результате они увезли из сада двух сестер трех и пяти лет.

В Борисполе полицейский автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе. Появилось видео с камеры наблюдения. В Борисполе автомобиль патрульной полиции совершил наезд на школьника. На ролике видно, как машина патрульной полиции задевает левым крылом мальчика с самокатом, который переходил дорогу по пешеходному переходу. По данным очевидцев, происшествие произошло в Борисполе, на ул. Шевченко. В ДТП никто не пострадал.

В Киеве пьяная шпана избила случайного прохожего. В Киеве на Борщаговке пьяные подростки напали и избили пожилого мужчину. Очевидцы говорят, что нападавшие чем-то брызгали мужчине в лицо и били его. Причины конфликта устанавливаются.

В столичном супермаркете кот ел мясо прямо на витрине. В одном из киевских супермаркетов кот пробрался в витрину с мясной продукцией и на глазах у изумленной публики лакомился мясом. Инцидент попал на видео, которое опубликовала в соцсетях пользователь Яна Новик. Автор видео утверждает, что инцидент случился в супермаркете «Велика Кишеня» на Печерске.

Стало известно, сколько украинцев утонули с начала года. В Украине с начала года на водоемах погибло 274 человека, среди них 25 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. В частности, как сообщается, самой распространенной причиной утопления является несоблюдение правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.

Киев второй год подряд «по неизвестному человеческой науке зову природы» заполоняют бабочки. В первые летние дни Киев в большом количестве заполонили бабочки. В Министерстве экологии и природных ресурсов засилье солнцевиков чертополоховых объясняют их миграцией на север. «На днях киевляне наблюдали феерию бабочек и многие не могли объяснить это явление. На самом деле вы увидели, на латинском языке Vanessa cardui. А еще эту бабочку в Украине иногда называют чертополоховка», — сообщается на странице Министерства.

Мошенник, который 30 лет выдавал себя за саудовского принца, попался на свинине. В США суд приговорил к 18 годам лишения свободы Энтони Жиньяка, который выдавал себя за саудовского принца. Таким образом мошенник сумел обмануть инвесторов на $8 млн. Как рассказал судья из Флориды в течение последних трех десятилетий Жиньяк выдавал себя за саудовского принца, чтобы манипулировать и обманывать многих инвесторов со всего мира. Будучи лидером сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, он использовал для обмана фальшивую личность — принца Халида бин аль-Сауда.

В самых продаваемых самолетах Boeing обнаружены полторы сотней бракованных деталей. Федеральная авиационная администрация США обнаружила новые неполадки в самолетах Boeing 737 Max. По данным американской службы, 312 аппаратов оказались снабжены бракованными деталями. Речь идет о направляющих планках предкрылков, которые могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин, что может привести к повреждению самолета во время полета. Однако, как подчеркнули в FAA, бракованные детали не могут привести к падению самолета.