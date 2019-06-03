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На Буковине местные чиновники предлагают лишать родительских прав верующих УПЦ

На Буковине местные чиновники предлагают лишать родительских прав верующих УПЦ

Глава Заставновской районной государственной администрации Юрий Китар предложил лишить родительских прав прихожан Свято-Успенского храма УПЦ села Васлововцы Черновицкой области. Как выяснили журналисты «Фразы», он собрал комиссию в составе 12 человек – представители социальной службы, полиции и врачи, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии.

«Комиссия рассмотрела вопросы: опасность воспитателей и педагогов, верных УПЦ, лишение родительских прав прихожан Свято-Успенского храма УПЦ села Васлововцы», - сообщили в епархии.

В пресс-службе рассказали, что представители власти считают, что «воспитатели подвергают опасности своих детей (имеется в виду события 26 мая, когда сторонники ПЦУ сняли ворота и попытались захватить храм и верующие и их дети могли пострадать от рук агрессивных людей). Как могут навредить воспитатели в учебном заведении с чужими детьми?».

Представителей социальной службы по защите детей привлекли, «чтобы они обходили дома прихожан, проводили беседы, чтобы верующие не брали с собой детей в храм, или сразу после богослужения срочно отправляли детей домой, чтобы они случайно не пострадали и не мешали захвату храма. В случае если родители не прислушиваются к советам социальной службы - то их будут лишать родительских прав».

В епархии опубликовали ответ прихожан Свято-Успенского храма.

«Не существует другого пути научить детей вере Христовой, чем собственным родительским примером. Если нас заставляют выбрать веру или работу, то мы готовы написать заявления об увольнении. Мы ходили с детьми в храм, ходим и будем ходить. Когда мы на службе в храме, что дети сами должны делать дома? Когда мы молитвенно целыми днями и ночами в храме, поочередно меняя друг друга, что детям самим делать дома?», - спрашивают верующие.

«Если глава района искренне обеспокоен безопасностью детей, то пусть лучше прекратит попытки захвата храма. Все знают - что захватить храм - это его личная инициатива, Китаря Юрия», - говорят в епархии.

Как сообщалось, 26 мая состоялась попытка захвата Свято-Успенского храма в селе Васлововцы. Прихожане записали обращение к Президенту с просьбой прекратить беззаконие и обеспечить соблюдение прав верующих.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Крутах на Черниговщине верующие УПЦ отстояли свой храм у сторонников ПЦУ.

Тэги: общество, Буковина, новости православия, УПЦ, новости Украины

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