3 июня телеканал «Прямой» приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика. Как выяснили журналисты «Фразы», жена и трое детей будут жить в собственной квартире, в доме, где они раньше снимали квартиру.

Как сообщает пресс-служба канала, трехкомнатная квартира площадью 72 кв. м находится в городе Червоноград, на улице Сокальской, 28.

«Очень рада, что пани и трое детей будут иметь свое жилье после трагической смерти отца на шахте „Лесовая“. Этот псевдоконфликт с президентом, который раздули боты на фейковых сайтах, показал, кто есть кто. Президент обещал, а „Прямой“ канал сделал, — рассказала журналистка „Прямого“ Ольга Зелиско после встречи с новоселами. — Я горжусь, что канал „Прямой“, на котором я работаю, показал свою человечность, а не пустые разговоры».

Как сообщала «Фраза», 28 мая 2019 года на шахте «Лесовая» ГП «Львовуголь» в селе Силец Сокальского района Львовской области произошел обвал породы, погибли два горняка — Михаил Турко и Михаил Павлик. У 48-летнего Михаила Павлика остались жена и трое детей — два парня 16 и 15 лет и 8-летняя дочь.

Вечером 29 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с семьями погибших. Он обратил внимание на то, что их семьям нужно оказать надлежащую помощь.

В частности, обращаясь к журналистке «Прямого» Ольге Зелиско глава государства заявил: «Потому что вы канал „Прямой“ вы можете помочь. Давайте с вами сейчас купим квартиру, давайте „Прямой“ канал, мы с вами пообещаем и вместе с вами... Я куплю квартиру, что вы мене тут интервью ведете? »

По состоянию на 3 июня информации о том, что семья шахтера получила жилье от Владимира Зеленского нет. Также никаких обращений в адрес «Прямого» о приобретении жилья от главы государства не поступало.