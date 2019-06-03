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Патриарх Варфоломей: Киевского Патриархата нет, и никогда не было

Патриарх Варфоломей: Киевского Патриархата нет, и никогда не было

Киевский патриархат не существует и никогда не существовал. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил Вселенский Патриарх Варфоломей во время встречи с украинскими журналистами в Стамбуле на прошлой неделе.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко, сообщает «Страна».

По словам Томиленко, Варфоломей отметил свою поддержку Украины и Православной Церкви Украины.

«Наша Материнская Церковь Константинополя всегда выражала глубокую обеспокоенность по поводу религиозной ситуации украинского народа. Таким образом, недавнее предоставление автокефалии Православной церкви Украины не было связано с политикой или геополитикой. Это было больше всего пастырской озабоченностью о справедливости, духовной справедливости. Десятилетиями, если не столетиями, Украина не могла наслаждаться полной свободой от внешнего воздействия, особенно от Российского государства... Вселенский Патриархат, верный каноническим традициям Православной Церкви воспользовался правом, чтобы восстановить величие единства основанного на выражении Святого Павла: "Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всего" (Galatians 3:26)", - отметил Патриарх Варфоломей.

Касательно Филарета Варфоломей отметил, что его восстановили в епископском достоинстве как бывшего Митрополита Киевского.

«Так называемый "Патриархат Киевский" не существует и никогда не существовал. Мы также исповедуем, что теперь, после предоставления автокефалии, это ответственность Главного епископа Православной Церкви Украины Его Высокопреосвященства Епифания управлять исторической Церковью, укреплять единство украинского народа, исповедуя христианские ценности, основанные на Евангелии и пользоваться даром свободы, как средством распространять Благую Весть Нового Завета», - подчеркнул Патриарх Варфоломей.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Варфоломей объяснил, какой статус теперь у бывших глав УПЦ КП и УАПЦ.

Тэги: общество, Патриарх Варфоломей, новости православия, новости Украины, УПЦ КП

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