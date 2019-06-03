5-летний мальчик, раненный сотрудниками полиции на Киевщине, находится в очень тяжелом состоянии

Состояние 5-летнего мальчика, раненого правоохранителями в Переяслав-Хмельницком, остается крайне тяжелым. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам главного врача Киевского городского центра детской нейрохирургии Александра Гончарука, медики пока не дают никаких прогнозов.

«Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Функции сердечно-сосудистой системы поддерживаются с помощью медикаментов», — рассказал врач на брифинге 3 июня.

Как сообщает «Укринформ», он подчеркнул, что травма — крайне тяжелая. «Согласно медицинским протоколам и стандартам НАТО, у ребенка — боевая травма. Выполнено повторное оперативное вмешательство: удалена гематома, часть черепа. Эта травма является такой, на которую реагируют все органы, также подключается полиорганная недостаточность (она очень тяжело переносится)», — заявил Гончарук.

По его словам, пуля, которой был ранен ребенок, остается в мозге и доставать ее нецелесообразно.

«Тяжесть травмы такова, что делать прогнозы глупо. Мы максимально используем все, чтобы спасти жизнь ребенку. Мы сделали максимальный объем оперативного вмешательства, сейчас задача — стабилизировать состояние», — заключил врач.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.