В Николаеве таможня заблокировала крупную контрабанду по схеме Трейд-Коммодитиз

Николаевская таможня заблокировала попытку ввоза в Украину круной партии нефтепродуктов общей стоимостью 183 млн грн с использованием схемы Трейд-Коммодитиз (минимизация уплаты таможенных платежей). Об этом сообщают «Комментарии».

Информация о попытке контрабанды поступила от оперативников ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Так, ООО «СофтОил» ввезла в порт Николаева две партии горюче-смазочных материалов общим объемом 11,4 тыс. тонн. В документах на ГСМ указаны ложные сведения и действия злоумышленников могли нанести бюджету ущерб на сумму 183 млн грн.

По словам начальника Николаевской таможни ГФС Романа Криля, «СофтОил» является фирмой-однодневкой для ввоза больших объемов контрабанды. Незаконный товар был выгружен в порту на хранение на склад ООО «ОйлТрансшипмент». Согласно документам, сырье было произведено в России и Греции.

«Таможенники уже составили два протокола о нарушении таможенных правил по статье 483 Таможенного кодекса Украины. Она предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100% их стоимости», — сказал Криль.

В настоящее время контрабандный товар арестован решением суда в качестве вещественного доказательства. Средства от конфискации товаров и выплаты штрафов будут направлены в госбюджет.

Роман Криль добавил, что на него оказывалось давление для того, чтоб он отказался документировать факт контрабанды. В связи с этим он обратился к правоохранителям.

Кроме того, по словам Криля, именно из-за добросовестной борьбы николаевских таможенников с контрабандой некоторые СМИ начали грязную информкампанию против Николаевской таможни.