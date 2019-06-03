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Зеленский сделал своим пресс-секретарем скандальную журналистку

Зеленский сделал своим пресс-секретарем скандальную журналистку

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем журналистку Юлию Мендель. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

Комментируя свое назначение Мендель заявила, что будет открытой для людей и для медиа. «Если хочешь перемен — бери и делай. Рада присоединиться к команде Владимира Зеленского. Сделаем все возможное, чтобы быть как можно более открытыми для людей и для медиа», — заявила Мендель.

Как сообщает «Украинская правда», чтобы занять эту должность Юлия прошла суровый отбор. По словам представительницы «Зе.Команды» Ирины Победоносцевой, в конкурсе приняли участие около 4000 кандидатов.

Сначала всех претендентов проверили на знание украинского, английского языка, опыт, образование и профессиональные навыки. И на этом этапе отсеялась большая часть заявок.

На втором этапе были короткие телефонные собеседования с кандидатами, где оценивались — дикция, манера изложения мысли, скорость реакции и тд. «В результате осталось около 100 участников. И после ещё одного обсуждения мы выбрали 50, которые и получили творческое задание записать видео о 8 и 9 мая. Тут уже оценивалась и форма, и содержание», — рассказала Победоносцева.

По результатам творческого задания, в «финале» осталась тройка претендентов. С ними лично общался Зеленский и члены Администрации Президента.

Собеседование проходило в формате импровизированной пресс-конференции, где неожиданные и острые вопросы задавал президент и сотрудники АП. «Интервьюируемый не знал ни предложенного формата общения, ни вопросов. Во всех случаях это были разные вопросы на разные темы. Беседа велась на украинском и английском языках», — уточнила Победоносцева.

По ее словам, на этом этапе оценивалось понимание политических контекстов в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувство юмора и быстрота реакции и так далее.

Также она сообщила, что все резюме топ-100 кандидатов они сохранят, все они войдут в кадровый резерв.

Юлия Мендель родился 3 сентября 1986 в Геническе (Херсонская область). Получила высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Имеет научную степень кандидата филологических наук.

Работала журналистом на телеканалах ICTV, Espreso. TV, «112 Украина» и «Интер». Стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы.

Была представителем The New York Times в Украине. Также сотрудничала с рядом таких изданий и телеканалов, как Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

Была консультантом по коммуникациям во Всемирном банке. Стажировалась за границей в рамках программы Солидарности имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, закончила Варшавскую евроатлантической академию (WEASA).

В 2016 году Мендель стала участницей коррупционного скандала в КНУ им. Шевченко. В частности, по ее заявлению было открыто производство относительно 2 профессоров университета по обвинению во взяточничестве.

Тогда же на своей странице в Facebook она заявила, что пострадала от домогательств и опубликовала скриншот переписки с мужчиной, который оставил под ее фото оскорбительный комментарий. История вызвала широкий общественный резонанс. Пользователи соцсетей активно обсуждали, стоит ли о таких случаях рассказывать публично. Выяснилось, что комментарий оставил директор компании Le Boutique Андрей Дрогобыцкий. Позже он публично извинился перед журналисткой.

Тэги: политика, Владимир Зеленский, новости Украины, Юлия Мендель

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