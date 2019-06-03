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Под Киевом из садика похитили двух сестер

Под Киевом из садика похитили двух сестер

Сегодня, 3 июня, в поселке Глеваха Киевской области произошло серьезное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина и две женщины из садика похитили двух девочек.

«Информатор» сообщает, что о похищении заявила воспитательница садика. Она рассказала, что в помещение зашли трое – смуглый худощавый мужчина и две женщины – одна худощавая, вторая покрупнее. Одна из них представилась матерью девочек. В результате они увезли из сада двух сестер трех и пяти лет.

План перехват в Киеве был введен в 12:20. Правоохранители разыскивают автомобиль Kia Sportage (госномер АА 6699 ОН) коричневого цвета.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 октября 2017 года в Киеве на Оболони неизвестная женщина похитила двухмесячного младенца и скрылась с ним в неизвестном направлении, когда отец младенца пришел вместе с грудничком в детский сад, чтобы забрать старшую дочь.

Выяснилось, что похитителями младенца из столичного детского сада оказалась семейная пара из Вышгорода, потерявшая собственного ребенка.

В январе 2018 года в Херсоне трое уличных грабителей попытались похитить ребенка из коляски у местной жительницы во время прогулки.

В марте того же года в Киеве с парковки украли 8-летнюю девочку Веру Шумейко. Ее отец Тимофей, который при этом подвергся нападению, заявил, что есть угроза вывоза ребенка через территорию «Донецкой народной республики» за пределы Украины. В то же время женщина, назвавшаяся мамой девочки, написала в комментарии к этой новости, что ее бывший муж Тимофей Шумейко выкрал детей и морально издевался над ними.

В начале января 2019 года в Борисполе под Киевом неизвестный мужчина пытался похитить 11-летнего мальчика.

В середине января в одном из детских садиков Белой Церкви (Киевская область) пытались украсть ребенка.

29 мая 2019 года в Киеве из детского садика № 385, который расположен на улице Сормовская, 5, украли ребенка.

Советы экспертов о том, как избежать похищения ребенка, можно прочитать здесь.

Тэги: Киев, общество, происшествие, детский сад, похищение, Киевская область, Глеваха

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