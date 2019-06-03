Митрополит Антоний: В жизни нет мелочей

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) объяснил, почему в жизни нет мелочей, и все события определяют судьбу. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, размышления владыки на эту тему опубликованы на сайте «Комсомольская правда в Украине».

«В жизни нет мелочей. Все кажущиеся незначительными каждодневные события и принятые мелкие, вроде бы несущественные решения в результате определяют нашу судьбу и дальнейшую участь. Они могут стать нашим капиталом или превратиться в растущий долг с большими процентами. И добро, и зло ведь имеют свойство накапливаться.

Сдержанные вовремя гнев и раздражение, искренний отклик на просьбу о помощи, пусть даже пустяковую, сознательный уход от обсуждения кого-либо — все это то добро (наша главная каждодневная работа), которое от нас никуда не денется, а копится и запечатлеется навсегда в нашей личной истории», — сказал митрополит.

Владыка Антоний объяснил, почему нужно прощать обиды.

«То же самое происходит и со злыми делами. Зложелательство, зависть, непрощенные мелкие обиды, жадность по отношению к близким, которая выражается не только в деньгах, а распространяется и на добрые эмоции, хорошие помыслы сердца, которым мы не даем выход, жалея себя и не желая лишний раз напрячься, подняться со своего места.

Все это накапливается, в том числе из мелких обид, как снежный ком вырастает огромное и неподъемное чувство, съедающее и разрушающее человека.

Нужно постоянно следить за собой, движением собственных мыслей, своей реакцией, чтобы они не проистекали автоматично. Это не что-то существующее само по себе, это и есть мы сами. Из этих мелких поступков и решений мы с вами и состоим», — отметил он.

Управляющий делами УПЦ рассказал, как совершаются настоящие подвиги.

«Некоторые ждут какого-то особого повода, чтобы проявить себя. Они не считают текущую рутину жизни самой жизнью. Таким героям необходимы яркие эмоции, экстремальные условия, подходящие декорации, массовка и прочее. Но такие подвиги обесценены уже одним отношениям к ним. Это не что иное, как банальное самолюбование и желание самоутвердиться. И не следует обманывать себя и других громкими заявлениями.

Настоящие подвиги совершаются тихо и незаметно, они не нуждаются в зрителях и аплодисментах.

Скучны и бесцветны дни мнимых героев, ищущих злого дракона, которого нужно обязательно победить. В этом бессмысленном поиске проходит вся жизнь и ускользают настоящие возможности и неповторимые моменты. Настоящие герои каждый день борются с драконом не в других, а в себе. И побеждают», — подчеркнул митрополит Антоний.

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