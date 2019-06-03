Зеленский вернул Кучму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй президент Украины Леонид Кучма вновь будет представлять Киев в Трехсторонней группе по Донбассу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

В частности, как сообщается, по словам Зеленского, очередное заседание контактной группы состоится в Минске уже 5 июня.

При этом Кучма отметил, что у него уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс. «Мы обменялись мнениями, что в первую очередь нужно делать. Проблема безопасности — один из главных вопросов», — заявил бывший президент.

Кучма также отметил, что инициировал прекращении боевых действий на время жатвы.

В то же время, как сообщает «Украинская правда», в ходе совместного брифинга Зеленский заявил, что обсуждал вопрос прекращения войны на Донбассе с партнерами из США, Германии, Франции и других стран Евросоюза. «У нас есть общая позиция. Это возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандской формате и разблокировка Минского процесса. Уже 5 июня будет трехсторонняя встреча (в Минске -ред.) Во главе — я очень хотел и старался, чтобы это был профессиональный человек, которого уважают в Украине и в мире — с Леонидом Даниловичем Кучмой », - сказал Зеленский.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», он также выразил пожелание, «чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта».

Отметим, что второй президент Украины Леонид Кучма уже представлял Украину в ТКГ в 2014–2018 годах.