Глава ГБР намекнул, что дела против Порошенко имеют серьезную перспективу

Возбужденные против бывшего президента Украины Петра Порошенко расследования имеют юридически-правовую перспективу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба в комментарии «Украинским новостям».

«Я не могу говорить о первых выводах следственных групп, это — тайна следствия, но моя оценка, глядя на аргументацию, которая изложена в заявлениях, можно смело утверждать, что эти дела имеют юридически-правовую перспективу», — заявил Труба, добавив, что следственные действия по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова уже активно ведутся.

«Вопросы достаточно резонансны. В связи с этим, нами запланированы и в кратчайшие сроки будут проведены активные следственные действия. Мы будем проверять все факты, которые были изложены в обращениях, и, соответственно, добывать доказательства в подтверждение либо опровержение вины. Общественность в ближайший период времени должна получить ответы на все вопросы», — убежден Труба.

При этом он затруднился спрогнозировать точные сроки досудебного расследования, сославшись на то, что важнее провести «качественное и профессиональное досудебное расследование». «Понимая общественный резонанс, мы будем пытаться дать ответы как можно быстрее. Но это точно — не месяц. Однозначно, больший период», — заключил Труба.

Как сообщала «Фраза», 31 мая Андрей Портнов заявил, что Государственное бюро расследований начало расследование возможного захвата власти экс-президентом Украины Петром Порошенко и если следователи ГБР будут действовать «хотя бы в среднем темпе», то уже к началу июля экс-президент может быть помещен в следственный изолятор.