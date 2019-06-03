В самых продаваемых самолетах Boeing обнаружены полторы сотней бракованных деталей

Федеральная авиационная администрация США обнаружила новые неполадки в самолетах Boeing 737 Max. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным американской службы, 312 аппаратов оказались снабжены бракованными деталями.

Как сообщает Reuters, речь идет о направляющих планках предкрылков, которые могут быть подвержены преждевременному выходу из строя или появлению трещин, что может привести к повреждению самолета во время полета. Однако, как подчеркнули в FAA, бракованные детали не могут привести к падению самолета.

Всего обнаружено до 148 бракованных деталей, которые были изготовлены для компании поставщиками, а также определены серийные номера самолетов с возможным браком. Ведомство выпустит предписание, согласно которому у Boeing будет десять дней, чтобы удалить дефектные детали.

Компания Boeing уже пообещала проверить свои самолеты относительно новых неисправностей.

Как сообщала «Фраза», 10 марта 2019 года в районе эфиопского города Дэбрэ-Зэйт разбился пассажирский авиалайнер Boeing 737, следовавший по маршруту Аддис-Абеба ‒ Найроби (Кения). На борту воздушного судна находились 157 человек.

13 марта Федеральное авиационное управление США приостановило полеты на этих самолетах.

Boeing 737 MAX — четвертое поколение самолетов Boeing серии 737, вышедшее в серийное производство в 2017 году. На данный момент это самый продаваемый самолет в истории «Боинг», число заказов на который уже превысило 4500 единиц по всему миру, в том числе в Украине.