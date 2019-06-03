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Мошенник, который 30 лет выдавал себя за саудовского принца, попался на свинине

Мошенник, который 30 лет выдавал себя за саудовского принца, попался на свинине

В США суд приговорил к 18 годам лишения свободы Энтони Жиньяка, который выдавал себя за саудовского принца. Как выяснили журналисты «Фразы», таким образом мошенник сумел обмануть инвесторов на $8 млн.

Как сообщает BBC со ссылкой на судью из Флориды в течение последних трех десятилетий Жиньяк выдавал себя за саудовского принца, чтобы манипулировать и обманывать многих инвесторов со всего мира. Будучи лидером сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, он использовал для обмана фальшивую личность — принца Халида бин аль-Сауда.

В результате, десятки инвесторов, которые ничего не подозревали, были лишены своих инвестиций, потеряв более $8 млн.

По документам суда, 48-летний Жиньяк за последние 30 лет 11 раз был арестован за мошенничество, связанное с образом принца Халида бен Аль-Сауда. Отмечается, что для поддержания своей фальшивой личности он носил традиционную саудовскую одежду и дорогие украшения, путешествовал частными самолетами или автомобилями с поддельными дипломатическими номерами и собирал дорогие произведения искусства.

Кроме того, Жиньяк купил поддельные документы для своих охранников.

По словам прокуроров, мошенник выдавал себя за королевскую персону, чтобы убедить людей инвестировать в несуществующие коммерческие предприятия по всему миру. Схема начала распадаться в мае 2017 года, когда он попытался инвестировать в роскошный отель в Майами. Во время переговоров владельцы стали подозревать Жиньяка в обмане. В частности, это произошло из-за пристрастия к продуктам из свинины.

Владельцы отеля наняли частную охранную группу для расследования, которое в конечном итоге привело к федеральному делу.

По материалам суда, Жиньяк в начале этого года признал себя виновным в мошенничестве, сговоре с целью совершения мошенничества, краже при отягчающих обстоятельствах и в том, что выдавал себя за дипломата.

Как сообщала «Фраза», осенью 2012 года Днепровский районный суд Киева вынес приговор трем злоумышленникам, которые на протяжении марта-апреля мошенническим путем обокрали 38 детей.

В апреле 2013 года в Киеве был задержан мошенник, торговавший виртуальными автомобилями.

Тэги: США, суд, мир, мошенничество, Саудовская Аравия

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