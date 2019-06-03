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Главные новости за 1-2 июня 2019 года

Главные новости за 1-2 июня 2019 года

У Зеленского рассказали, какие вопросы обсуждались на СНБО. На заседании СНБО, которое состоялось при участии новоизбранного президента Владимира Зеленского, обсуждались ключевые вопросы энергетической сферы. Подробности мероприятия рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

Зеленского вызвали «на ковер» к Трампу, ‒ СМИ. Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. «Зе» предстроит серьезный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Найем признал подлинность «компромата» на Пашинского. Но с важной оговоркой. Украинский журналист и депутат Мустафа Найем признал подлинность аудиозаписи, обнародованной юристом Андреем Портновым. Об этом народный избранник сообщил через свой telegram-канал.

Под Киевом малолетнему ребенку прямо на улице прострелили голову. В городке Переяслав-Хмельницкий Киевской области произошел инцидент, в результате которого серьезно пострадал 5-летний ребенок. Оставленный без присмотра малыш прямо на улице «словил» пулю в голову.

Украинцам объяснили, почему цены на бензин могут взлететь уже в ближайшее время. Запрет на поставки из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов вступил в силу. Российские санкции могут спровоцировать рост на украинских АЗС.

Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами. В Киеве вновь треснул стеклянный участок пешеходно-велосипедного моста, соединяющего Крещатый парк и Арку дружбы народов. По непонятной причине одно из стекол стало полностью «белым».

В черный список «Миротворца» внесли гражданина сразу трех государств. Известный российско-французско-американский журналист и телеведущий Владимир Познер умудрился попасть в раздел «Чистилище» скандального ресурса «Миротворец». Авторы сайта усмотрели в его действиях угрозу национальной безопасности Украины.

Супербой в Нью-Йорке: толстяк Руис уничтожил непобедимого Джошуа. На знаменитой манхэттенской арене Madison Square Gаrden состоялся боксерский поединок между непобедимым британским супертяжем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом. На кону стояло сразу четыре чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

ЧП на оборонном заводе в Дзержинске: взрывной волной «накрыло» сотни объектов по всему городу. В результате серии взрывов на военном заводе «Кристалл» в Дзержинске (РФ) пострадали 85 человек, а взрывная волна нанесла ущерб сотням зданий по всему городу. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Тэги: Киев, бензин, общество, Нью-Йорк, мир, нефтепродукты, бокс, Владимир Познер, СНБО, спорт, Мустафа Найем, Дональд Трамп, Дзержинск, Энтони Джошуа, Сайт "Миротворец", Переяслав-Хмельницкий, Владимир Зеленский, новости Украины, стеклянный мост

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